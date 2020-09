De beursgang van Unifiedpost levert nog niet het bewijs dat de beurs opnieuw een aantrekkelijke financieringsbron is geworden voor de bedrijven.

Unifiedpost, dat bedrijven een digitaal platform biedt voor documentenbeheer en betalingen, zet wellicht deze maand de stap naar de beurs. Het volgt het voorbeeld van Hyloris Pharmaceuticals, dat net voor de zomer hetzelfde deed. Nyxoah, dat een antisnurkchip ontwikkelt, heeft aangekondigd ook een notering op de Brusselse aandelenmarkt te zullen vragen. Na de leegloop van de Brusselse beurs de voorbije jaren is vers bloed welgekomen.

Het verbaast op het eerste gezicht dat bedrijven de stap naar de beurs durven te zetten in volle coronacrisis, die de economie zwaar teistert. Maar niet alle ondernemingen lijden even zwaar onder de crisis.

Bovendien doet de beurs het in deze coronatijden verrassend goed. Dat is te danken aan de overheden en in het bijzonder aan de Europese Centrale Bank, die de geldkraan wijd heeft opengedraaid en de rente onder de knoet houdt. Een slechte zaak voor de opbrengsten van het spaarboekje. Maar een goede zaak voor de aandelen en de beurs. Wie nog enig rendement wil, moet het daar gaan zoeken.

Niet de kleppers trekken naar de beurs. Wel jonge technologiebedrijven die wat in hun mars hebben maar nog veel moeten bewijzen.

Het zijn wel niet de grote kleppers die naar de beurs trekken. Het zijn jonge technologiebedrijven die wat in hun mars hebben, maar nog veel moeten bewijzen. Op de beurs kunnen ze goedkoper en met minder gehannes geld vinden dan bij investeringsfondsen. En ze rekenen erop dat de beleggers de koers van hun aandeel snel omhoogjagen, zodat ze nog goedkoper geld ophalen om hun expansie te financieren.

Voor beleggers is het niet zonder risico om hun geld in te zetten op ondernemingen die het vooral moeten hebben van toekomstverwachtingen. Dat is een broze pijler om een zware beurswaardering te stutten.

De beurs oefent niet op alle bedrijven een grote aantrekkingskracht uit. Enkele grotere, meer mature ondernemingen, zoals de amusementsgroep Studio 100 en de technologiegroep Televic, verkozen onlangs aan te kloppen bij private investeerders voor vers geld.

Speelterrein

Zij vinden hun draai niet meer op de beurs. Die is het speelterrein geworden van multinationale ondernemingen en de grote wispelturige institutionele beleggers die niet geïnteresseerd zijn in middelgrote lokale ondernemingen.

Er is wel een hoekje voor de beloftevolle groeibedrijven en kleine gespecialiseerde investeringsfondsen die er hun geld op hebben ingezet. Zij rekenen er niet meteen op te promoveren tot een grote wereldwijde topper, dat lukt maar enkelen. Als hun beursnotering eindigt met een overname tegen een mooie prijs, is het beursavontuur voor hen al geslaagd.