Met een enorme verlaging van de vennootschapsbelasting hoopten de Verenigde Staten overzees geparkeerd geld terug te halen. Dat lukt deels.

Na nachtenlange onderhandelingen kon de Amerikaanse president Donald Trump eind december 2017 zijn handtekening zetten onder de grootste belastinghervorming van de afgelopen decennia. De opvallendste maatregel was dat het nominale tarief van de vennootschapsbelasting van 35 naar 21 procent zakte. De maatregel sloeg een gat in de begroting, maar de president rekende erop dat Amerikaanse bedrijven hun geld zouden repatriëren en meer zouden investeren in eigen land. Wat dan weer de tewerkstelling ten goede moest komen.

Bedrijven zullen veel minder snel geneigd zijn spaarpotjes te blijven aanleggen in het buitenland.

Het eerste luik van de belastingverlaging werkte. Cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel geven aan dat over het eerste kwartaal van 2018 de directe buitenlandse investeringen van de Amerikaanse bedrijven uiteindelijk desinvesteringen waren. Er werd voor 149 miljard dollar uit het buitenland teruggehaald. Een jaar voordien investeerden de bedrijven nog meer dan 300 miljard dollar in het buitenland. Nog opvallender is dat voor 183 miljard dollar geld uit holdings werd teruggehaald. Dat is geld dat meestal geparkeerd stond in overzeese belastingparadijzen en dat nu door de bedrijven naar de VS werd gebracht.

Het terugvloeien van het geld is een direct gevolg van de belastinghervorming. Niet alleen is het nominale tarief fors gedaald. In tegenstelling tot vroeger is het nu ook veel goedkoper om geld uit het buitenland terug te halen. Dat zette de Amerikaanse bedrijven ertoe aan geparkeerd geld naar de VS te halen. Vooral de vertrouwde belastingparadijzen als Nederland, Ierland, Singapore en andere Bermuda’s zagen Amerikaans geld verdwijnen. Luxemburg kon de schade vooralsnog beperken.

Het tweede luik moet nog worden bewezen. Het is niet zeker dat het gerepatrieerde geld ook effectief leidt tot hogere investeringen, en dus meer jobs in de VS. Vooral Trump rekent daarop. Het is best mogelijk dat bedrijven dankzij het fiscaal gunstigere tarief eerder aan een hoger dividend of een aandeleninkoop denken. De impact van de belastingverlaging is nog niet doorgerekend op dat vlak.

De Amerikaanse belastingverlaging confronteert enkele belastingparadijzen wel met een dilemma. Moeten de lage tarieven nog lager om het geld te houden? Door de Amerikaanse belastingverlaging verliezen andere landen ook belastingen die normaal door de Amerikaanse multinationals normaal worden betaald.

Nu Europa steeds meer lucratieve belastingdeals tussen lidstaten en bedrijven aanpakt, is die weg voor Europese belastingparadijzen niet langer evident. Zeker niet omdat in Europa ook steeds meer de roep weerklinkt om belastingen te innen op activiteiten die de multinationals in de lidstaten opzetten.

Hoe duurzaam de trend is van het Amerikaanse bedrijfsleven om het verdiende geld terug naar huis te halen, blijft een open vraag. Er zijn alleen cijfers over het eerste kwartaal beschikbaar. Het kan gewoon zijn dat enkele bedrijven klaarstonden om via een soort eenmalige fiscale amnestie geld terug naar de VS te brengen. Om welke reden dan ook.