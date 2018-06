Neugründung

De Duitse kanselier Angela Merkel blijft gewoontegetrouw voorzichtig. Er komt geen schuldenunie in Europa. Maar Merkel wil de Franse president Emmanuel Macron wel iets gunnen. Voor een doorstart van Europa zal het evenwel niet volstaan.

Exact 250 dagen had Merkel nodig om in een omstandig interview met de Frankfurter Allegemeine Zeitung (FAZ) een antwoord te formuleren op de grootse Europse plannen van de Franse president Emmanuel Macron. Het antwoord was Merkel ten voeten uit: bedachtzaam, voorzichtig en met een stevige slag om de arm.

Merkel staat welwillend tegenover een verdere verdieping van Europa, maar daarmee is alles ook wel gezegd. De Duitse kanselier geeft in het interview toe dat het huidige Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) niet voldoende is om een volgende eurocrisis te bedwingen.

Op termijn, niet onmiddellijk dus, is een overgang naar een heus Europees Monetair Fonds (EMF) denkbaar. Dat EMF zou bij een crisis de nodige kortetermijnkredieten kunnen verschaffen die een grotere crisis moeten voorkomen, net zoals de grote broer, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat op internationaal vlak doet. Al voegt Merkel er onmiddellijk aan toe dat het toezicht bij de lidstaten blijft liggen.

Italië hoeft zich dus geen illusies te maken. Rome moet niet gaan dromen van financiële solidariteit, laat staan een schuldkwijtschelding. Zo verzekert de kanselier.

Meteen is ook Griekenland gewaarschuwd. Het IMF eist al maanden dat de EU op een of andere manier de Griekse schuld herschikt dan wel kwijtscheldt om tot een leefbaar reddingsplan te komen. En om Griekenland na 7 jaar wurgbeleid naar een 'normale' toestand te laten terugkomen. Afgaande op het interview zit dat er nog steeds niet in.

Waar de solidariteit precies zit, blijft onduidelijk. Volgens Merkel zijn de grensbewaking en de opvang van de stroom immigranten een prioriteit voor de Europese Unie. Dat zullen ze graag horen in Italië. Maar sinds het hoogtepunt van de crisis, in 2015 hebben de Italianen bitter weinig, om niet te zeggen niks, van de Europese solidariteit gemerkt.

De huidige Italiaanse populistische coalitie zal ongetwijfeld hameren op dit punt en zal vooruitgang willen zien. De kans is klein dat die er komt. Het zal de Italiaanse populisten een propagandawapen bezorgen tegen Europa, en vooral tegen Merkel.

Europa kraakt tegenwoordig eerder politiek dan financieel. In Italië is een onuitgegeven coalitie aan de macht geraakt omdat de traditionele partijen geen geloofwaardige alternatieven konden bieden. In Spanje is de conservatief Mariano Rajoy gevallen omdat het Spaanse electoraat zo versplinterd is dat de politici geen uitweg zien. Noch de nieuwe Italiaanse coalitie noch de regering die de sociaaldemocraat Pedro Sánchez de volgende dagen op de been brengt, zal stabiel zijn.

Met steeds meer nationalistische partijen in Europa en regeringscoalities die permanent instabiel zijn, loert een grote politieke crisis voor het Europese project om de hoek. En die crisis is veel moeilijker te bedwingen dan een financiële. Al is het maar omdat de coalitie in Duitsland uitgeblust is en met de nodige tegenzin is afgesloten.

Merkel mag dan nog eens een grote coalitie leiden, het is vooral haar coalitiepartner, de sociaaldemocratische SPD, die nog gelooft in een Europees project. Bij de eigen achterban krijgt de kanselier steeds meer kritiek en wordt ze dus afgeremd.

In de FAZ klonk het hoopvol dat Merkel de elementen aanreikte voor de 'Neugründung Europas', de heruitvinding van Europa, zeg maar. Maar wat de kanselier aanreikt, volstaat daarvoor niet. Het valt te verwachten dat de Europese top op het einde van deze maand geen doorstart voor Europa betekent.

Nochtans is in Europa een grote consensus dat een nieuw elan noodzakelijk is nu de Amerikaanse president Donald Trump alle traditionele Atlantische relaties heeft opgeblazen. Het probleem is dat Berlijn zo voorzichtig is dat van daaruit ook geen vernieuwing verwacht moet worden. En als Berlijn niet beweegt, staat ook de rest stil.

Wat in alle stilte wel doorgaat, is de verdere politieke uitholling in Europa. En daarmee ook de uitholling van het Europese project.