Omdat ook belangen van toekomstige generaties belastingbetalers meespelen, gaat de regering het best niet akkoord met de lijst van zware beroepen.

De vakbonden en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) hebben woensdagavond bekendgemaakt dat ze het eens zijn over een lijst met zware beroepen, die recht geven op vervoegd pensioen. De vakbonden claimden vervolgens dat die lijst met uitzonderingen op de pensioenhervorming nu te nemen of te laten is.

Dat is om drie redenen veel te kort door de bocht. Ten eerste worden belangrijke beslissingen zoals het betaalbaar maken van de welvaartsstaat genomen door een regering die kan bogen op een meerderheid in het parlement. En zover zijn we niet. Bacquelaine mag dan een deal hebben met de vakbonden, dat betekent nog niet dat in de regering de N-VA en Open VLD al hun fiat hebben gegeven. Exacter verwoord heeft Bacquelaine een voorstel tot akkoord dat hij nu aan de voltallige regering moet voorleggen.

Discriminatie

Ten tweede is er ook inhoudelijk reden tot argwaan. De lijst met zware beroepen lijkt op dit moment aanleiding te geven tot discriminatie. De discriminatie bestaat erin dat de regering nog geen akkoord heeft over zware beroepen in de privésector. Waarom zou een luchtverkeersleider of een loods vroeger op pensioen mogen en een bouwvakker bij een kmo niet?

Het enige antwoord op dit moment lijkt dat de eerste groep vertegenwoordigd wordt door een sterke vakbond die de luchthavens en havens kan platleggen, en de tweede groep bij een staking vooral haar eigen inkomen plat legt. Zwaar beroep is hier verveld in zwaar geroep van de beroepsgroep met het meeste lobbykracht.

Ten derde moet duidelijker worden hoezeer deze lijst met uitzonderingen de broodnodige pensioenhervorming van de federale regering uitholt. De regering zou minstens moeten weten en uitleggen in welke mate deze uitzonderingen de pensioenlasten onbetaalbaar hoog houden.

In de discussie zitten namelijk meerdere partijen aan de tafel, al is niet iedereen in gelijke mate vertegenwoordigd. Het overheidspersoneel is vertegenwoordigd door vakbonden. De generatie van toekomstige belastingbetalers, die jonger dan achttien zijn of nog geboren moeten worden, heeft geen vakbond. Nochtans zullen zij de factuur moeten betalen van een welvaartsstaat waarvoor op dit moment niet genoeg mensen willen werken.

Toekomstige generaties

Van een regering mag je verwachten dat ze dat ruimere plaatje ziet en ook in het belang van toekomstige generaties burgers beslist. Meer zelfs: eigenlijk zou je dat soort solidariteit tussen generaties ook van vakbonden mogen verwachten.

Als we een welvaartsstaat willen, moeten we er willen voor werken.

Er zijn manieren om hieruit te raken. Waarom kan een hoogopgeleide luchtverkeersleider de laatste jaren van zijn carrière geen lichter werk doen? Waarom kan wie zwaar technisch werk doet bij de NMBS de laatste jaren geen preventieopdrachten doen die technische expertise vereisen maar geen zware inspanningen? Waarom werken we niet met individuele uitzonderingen voor wie om medische redenen het werk écht niet meer aankan - goedgekeurd door arbeidsgeneesheren - in plaats van algemene uitzonderingen voor hele beroepscategorieën?