De Amerikaanse president Donald Trump is ‘niet gehaast’ om de confrontatie met Iran aan te gaan. Dat is een lichtpuntje in een licht ontvlambare situatie.

Op het allerlaatste moment heeft Donald Trump donderdagnacht vergeldingsacties tegen Iran afgeblazen. De operatie stond in de steigers nadat Iran, al dan niet boven eigen grondgebied, een Amerikaanse drone had neergeschoten in de Straat van Hormuz. Dat bij de vergelding 150 mensen zouden omkomen, vond zelfs de Amerikaanse president ‘disproportioneel’.

Door de militaire actie af te blazen heeft Trump een verdere escalatie van het conflict tussen de VS en Iran even vermeden. De voorbije weken waren er tal van incidenten in en rond de Straat van Hormuz, met het neerhalen van de spionagedrone als voorlopige hoogtepunt.

De spanningen tussen Iran en de VS zijn zo hoog opgelopen doordat Trump het Iraanse nucleair akkoord uit 2015 eenzijdig heeft opgezegd en het land zware sancties oplegde. De Amerikaanse president wilde het land zo dwingen zijn invloed in de regio te verminderen, maar die strategie had het omgekeerde effect. Het Iraanse regime heeft de verrijking van zijn uraniumprogramma opgevoerd en is niet van plan zijn militaire aanwezigheid in Syrië terug te schroeven.

Trump heeft in de regio twee belangrijke bondgenoten: Saoedi-Arabië, dat zich wil manifesteren als de leidende kracht in de regio, en Israël, dat vooral de Iraanse aanwezigheid in Syrië in hoge mate wantrouwt. Bovendien zijn de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en nationaal veiligheidsadviseur John Bolton als haviken uit op de confrontatie in Iran.

De VS en Iran spelen bij wijze van spreken met lucifers in de buurt van een hooiberg.

Trump heeft altijd verklaard dat hij geen oorlog wil. Bij zijn verkiezing beloofde hij alle Amerikaanse troepen weg te halen uit de regio. Dat is niet gelukt. De militaire aanwezigheid in en om Iran is stelselmatig opgedreven. Zelfs Amerikaanse militairen geven nu toe dat de huidige toestand kan leiden tot ‘misrekeningen, misverstanden of ongewilde incidenten’, die uitmonden in een volledige militaire confrontatie. Oorlog dus.

Een militair conflict met Teheran kan de hele regio in lichterlaaie zetten. De Iraanse vuurkracht mag niet onderschat worden.

De Amerikaanse president houdt staande dat hij een diplomatieke oplossing wil. Maar de Amerikaanse eisen liggen zo hoog dat er geen basis is voor welke onderhandelingen dan ook.

De VS en Iran spelen bij wijze van spreken met lucifers in de buurt van een hooiberg. Bij de minste vonk is er risico op een uitslaande brand. Daarom is het goed dat Trump even op de pauzeknop drukt.