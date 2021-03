De coronauitdaging voor de komende weken is helder maar moeilijk: sneller met de vaccinatie, beter met de motivatie.

'Het is niet voorbij', zei premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdagavond. Daarmee zitten we in de situatie die niemand wilde. Net nu de eerste plannen werden gemaakt om in mei weer op restaurant te gaan en de dromen over een zorgelozere lente begonnen te ontkiemen, moet het roer worden omgegooid.

Het zal eerst erger worden voor het beter wordt. Dat zoiets lastig is, blijkt uit de spanningen tussen de federale regering en de deelstaatregeringen. Dat de onderwijsministers van de Vlaamse en Franse Gemeenschap huiswerk meekregen om tegen maandag met strengere maatregelen te komen, bewijst dat het vrijdag nog niet mogelijk was een gemeenschappelijk plan te bedenken.

Dat het lastig wordt, blijkt ook uit de analyse van de cijfers. De besmettingen en de ziekenhuisopnames zijn de verkeerde kant opgegaan zonder dat noemenswaardige versoepelingen in het coronabeleid zijn doorgevoerd. Dat komt omdat de besmettelijker varianten van het virus rondgaan en dat mensen zich almaar minder aan de regels houden. Het eerste blijkt uit medische data, het tweede uit cijfers over verplaatsingen en contacten.

Horizon

De komende weken staan we voor twee uitdagingen. De eerste hangt van iedereen samen af, de tweede van de Belgische en Europese overheid.

De eerste opdracht is de contacten te beperken. Dat wordt almaar lastiger, omdat het perspectief op het 'rijk der vrijheid', zoals federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) het ooit noemde, een horizon lijkt die iedere dag een beetje verder opschuift.

Vandenbroucke zei vrijdag bijvoorbeeld dat meer gebruik moet worden gemaakt van zelftests, maar dat het niet de bedoeling is dat die zelftests een toegangsticket tot ontmoetingen worden. Dat passagiers in treinen naar toeristische bestemmingen in de paasvakantie aan het raam moeten zitten, komt neer op een half reisverbod.

De dalende motivatie is geen probleem als de vaccinatie dat compenseert. Dat is niet het geval. Daar ligt de tweede uitdaging voor de komende weken.

Daarom is de vaccinoorlog tussen de Europese Commissie enerzijds en het Verenigd Koninkrijk, de VS én het farmabedrijf AstraZeneca anderzijds belangrijk en pijnlijk tegelijk. Ergens toont het hoe de VS - nog onder president Donald Trump - en het Verenigd Koninkrijk zonder schroom de nationalistische kaart trokken bij het uitstippelen van hun vaccinbeleid. De Europese Unie heeft geprobeerd vaccins te ontwikkelen en te produceren in een sfeer van internationale handel en globalisering.

Die houding was nobel, maar naïef. De VS en het VK exporteren geen vaccins, waardoor farmabedrijven hun Europese productie gebruiken voor de wereldwijde export. Het houdt steek op die situatie te reageren, al toont het hoe brutaal het internationale vaccingevecht is geworden.

Hetzelfde geldt voor het andere gevecht, dat met AstraZeneca. Het is merkwaardig dat het Europees geneesmiddelenagentschap EMA nog altijd zegt te wachten op info van AstraZeneca om groen licht te kunnen geven voor de vaccinproductie in het Nederlandse Leiden. Dat zou in een ideale wereld anders moeten, met minder conflict en minder bureaucratie.