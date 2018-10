Nieuw NAFTA

De Amerikaanse appetijt voor een handelsoorlog met de rest van de wereld luwt. Maar we zijn er nog niet.

Misschien wil de Amerikaanse president Donald Trump vlak voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn land dan toch bewijzen dat hij ‘the art of the deal’ beheerst. Zondagavond laat kwam hij met de Canadese regering overeen het vrijhandelsakkoord NAFTA nieuw leven in te blazen. Het Noord-Amerikaanse continent - Canada, de Verenigde Staten en Mexico - blijven dan toch een vrijhandelszone.

De verschillen tussen het vorige en het nieuwe vrijhandelsakkoord zijn op het eerste gezicht niet wereldschokkend. Er zijn iets hardere afspraken over lokale productie. Er zijn nieuwe regels voor landbouw. En er staat een tijdslimiet op het akkoord: na 16 jaar vervalt het verdrag en moet een update worden onderhandeld.

Het akkoord is op veel punten goed nieuws. Het eerste is dat sowieso een groot stuk onzekerheid is weggenomen. En dus steeg de Canadese dollar toen het nieuws zondag bekend raakte.

Een tweede reden is dat de wereld stilaan weer iets meer in de plooien lijkt te vallen die we kennen. In die wereld zijn de Europese Unie, Canada en de VS bondgenoten. Net daarom is het welkom nieuws dat Trump weer deals maakt met de Canadezen, net zoals hij deze zomer in het handelsconflict met de EU een staakt-het-vuren afkondigde.

De grote onbekende is hoe Trump zich na de tussentijdse verkiezingen van november zal gedragen.

Dat maakt dat Washington voortaan niet meer in het wild rondschiet in zijn handelsbeleid, maar zijn pijlen op één doelwit richt: China. Op zich is dat geen goed nieuws voor de wereldeconomie, maar het is tenminste wel de wereld zoals we hem kennen. Ook vorige Amerikaanse presidenten maakten problemen van de manier waarop de Chinese overheid de eigen bedrijven soms kunstmatig in leven houdt of de yuan kunstmatig laag houdt om de exportmachine sneller te doen draaien. Een deel van die kritiek houdt ook steek.

Bovendien stond de aanval op de Chinese exportsector centraal in Trumps campagne. Er is met andere woorden wat voorspelbaarheid in het internationaal beleid gegroeid. Het is meer dan welkom.

Toch zijn we er nog niet. In Washington ligt nog altijd een plan op tafel om de Europese autosector te belasten, zodat er - om Trumps woorden te gebruiken - geen Mercedessen meer op Fifth Avenue rijden. Zoiets zou een catastrofe zijn voor de internationale handel en de verstandhouding tussen de VS en de EU.

Bovendien staat het Witte Huis nog altijd erg vijandig tegenover de Wereldhandelsorganisatie en de internationale afspraken waarop ze is gebouwd. Alleen de EU lijkt daar nog het systeem van internationale regels voor handel te steunen, want ook China heeft zijn eigen visie op staatskapitalisme.

Tot slot is de grote onbekende hoe de Amerikaanse president zich na de tussentijdse verkiezingen van november zal gedragen. De kans is reëel dat de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heroveren, wat hun de macht zal geven de ene parlementaire onderzoekscommissie na de andere te lanceren tegen de president en zijn vermoedelijke banden met het Kremlin. De vraag wordt dan welke sprongen Trump maakt, als hij een kat in het nauw wordt.