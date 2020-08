Nieuw schuldscenario

De overheidsschuld in ontwikkelde landen steeg in juli tot 128 procent van het bbp. Dat is meer dan tijdens Tweede Wereldoorlog. Een alarmerend scenario.

Als de stijd tegen de coronapandemie een oorlog is, dan zijn de schuldcijfers daarvan een duidelijke illustratie. De overheden hebben massaal geld gepompt in economieën die stilvielen. Door de financiering van tijdelijke werkloosheid, het steunen van bedrijven en het toestaan van gegarandeerde kredieten steeg de overheidsschuld pijlsnel.

Snel zal die toetand niet veranderen. De economie hangt nog in grote mate aan het infuus van de overheid. Dat terwijl de overheidsinkomsten, hoofdzakelijk belastingen, wegsmelten omdat de economische krimp dusdanig is dat het herstel nog ver af lijkt.

Bovendien is het duidelijk dat de pandemie niet gaat liggen. Zowat overal in Europa stijgen de cijfers opnieuw. Zelfs in landen zoals Duitsland, waar de pandemie redelijk onder controle leek. In België lijkt de piek nu afgezwakt, maar de toestand blijft broos.

De grootste schokken worden opgevangen door de centrale banken. Die houden niet alleen de rente historisch laag maar ze kopen ook massaal overheidsschuld op. Dat is pure geldcreatie die in toom wordt gehouden door de lage rente. De balansen van de centrale banken, die al enorm waren opgezwollen door de financiële en de eurocrisis, groeien opnieuw in fors tempo aan.

De grote overheidsschuld leidt tot een nieuwe realiteit.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de economie snel een grondig heropgebouwd. Dat kwam omdat er optimisme heerste, de bevolking snel toenam, de productiviteit steeg en de automatisering voorzichtig haar intrede deed. Het herstel was krachtig. De overheidsschuld bij de ontwikkelde landen daalde van 124 procent van het bpp in 1946 naar 50 procent van het bbp in de tweede helft van de jaren 50.

Een pandemie is geen klassieke oorlog. Er moet niet wederopgebouwd worden. De bevolking zal evenmin snel toenemen en de productiviteit moet nog steeds hervonden worden. Een scherp herstel zoals na 1945 is dus niet aan de orde.

Wat dan wel? De grote overheidsschuld leidt tot een nieuwe realiteit. Landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan kennen niet de stringente regels die gelden in de eurozone waar tekorten beperkt moeten worden tot maximum 3 procent van het bbp en de overheidsschuld niet hoger dan 60 procent mag zijn. Op een witte raaf na voldoet niemand in de eurozone nog aan die criteria.

In de eurozone moet dringend nagedacht worden wat de regels zullen zijn na deze pandemie.

De bewaker van de harde euro, Duitsland, heeft zelf alle remmen losgegooid. De fameuze 'zwarte nul' werd zonder scrupules overboord gegooid om de economie in stand te houden. Geen enkel ander land heeft zo sterk zijn economie gesteund. Het land had de middelen en gebruikte die volop.

Als de hele pandemie voorbij is, zal onvermijdelijk een debat moeten volgen over hoe we met een hoge schuld moeten leren leven. De schuld zal niet zomaar verdwijnen. Schuld is niet voor iedereen hetzelfde. Vermits de dollar nog altijd de enige reservemunt ter wereld is, krijgen de VS hun gigantische schuld zonder moeite gefinancierd. Iedereen heeft dollars nodig.