Nieuwe Trump?

Voor de tweede keer deze maand sluit de Amerikaanse president Donald Trump een deal met de Democraten. De vraag dringt zich op of er alsnog meer redelijkheid in zijn beleid sluipt.

In zijn bestseller ‘The Art of the Deal’ uit 1987 legt Donald Trump uit dat je in onderhandelingen nooit aan de tegenpartij mag laten merken dat je wanhopig bent om een deal te sluiten. Je moet er altijd over waken dat je de onderhandelingstafel op ieder moment kan verlaten. Als dat plots niet meer kan en je tegenpartij heeft het door, ben je verloren.

Politiek werkt echter niet zoals het zakenleven. Een Amerikaanse president moet voortdurend deals maken met het parlement. Als het niet lukt, moet hij terug naar datzelfde parlement voor een andere deal. Er zijn geen concurrenten.

Of toch? Want nu heeft Trump voor de tweede keer in een maand een politieke deal met de Democraten gesloten. Eerst kreeg hij tot woede van rechtse Republikeinen de Democratische steun voor het verhogen van het schuldplafond. Gisteren meldden twee leidende politici van de Democraten, na een diner met de ex-vastgoedmagnaat, dat een deal in de maak is om 800.000 kinderen van illegale migranten in de VS te blijven beschermen tegen deportatie. Trump had eerder aangekondigd die bescherming weg te nemen.

Stilaan dringt zich de vraag op of de Amerikaanse president zijn bewind een andere kant opstuurt na zijn desastreuze eerste negen maanden. Er zijn nog signalen. De extreemrechtse adviseur Steve Bannon is verdwenen uit het Witte Huis. Eerder deze week boekte de regering-Trump haar grootste diplomatieke succes toen de VN-Veiligheidsraad Noord-Korea de strengste sancties oplegde die het land ooit heeft gekend.

En in mei sloot de president een handelsdeal met China. Zeker nadat hij de hele campagne had gezegd dat zijn tegenstrever Hillary Clinton naar de gevangenis moest, verbaast het hoe makkelijk hij nu met de Democraten begint te wheelen en dealen.

Voor echt optimisme over Trumps deals met het midden is al te veel gebeurd.

Het grote probleem met de Amerikaanse president blijft uiteraard dat hij morgen weer van idee kan veranderen. Hij doet het vaak. Daarom is het gevaarlijk echt optimistisch te worden over de manier waarop er redelijkheid in zijn beleid lijkt te sluipen.

Voor zo’n optimisme is bovendien al te veel gebeurd. Trump faalde deze zomer voor een van de simpelste tests in moreel leiderschap: dodelijk geweld door extreemrechts duidelijk veroordelen. Het blijft daarnaast onduidelijk in welke mate de Russische overheid zich gemengd heeft in de Trump-verkiezingscampagne. En sowieso heeft de Republikein een geheel nieuwe invulling gegeven aan de notie dat een staatshoofd zich met enige waardigheid moet gedragen.

Maar feit blijft dat Trump de weg naar het politieke midden beter lijkt te vinden dan eerder, zowel in de diplomatieke wereld als in Washington. Niet al zijn initiële plannen zijn bovendien slecht: het voornemen van het Witte Huis om eindelijk te investeren in de Amerikaanse wegen en andere infrastructuur komt niets te vroeg.

Wat de VS doen, doet er ook voor ons toe. Al is het maar omdat het land via de NAVO een belangrijke factuur voor onze veiligheid betaalt en omdat Amerikaanse bedrijven de belangrijkste buitenlandse investeerders in ons land zijn. In die zin doen ook de Republikeinse plannen voor een hervorming van de Amerikaanse vennootschapsbelasting er nog altijd toe.

Zeggen dat plots alle redelijkheid terug is, zou overdreven zijn. Maar de wending die we de voorbije weken zagen, is welkom.