Nieuwe bezem

Niet alle stukken in de erfenis die ECB-voorzitter Mario Draghi zijn opvolgster Christine Lagarde nalaat, zijn even waardevol.

Op een afscheidsviering horen alleen positieve woorden. In Frankfurt werd Mario Draghi gisteren feestelijk uitgewuifd als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron staken de loftrompet over de Italiaan die de centrale bank van de eurozone acht jaar in een uitdagend economisch klimaat heeft geleid.

Draghi is de man die de euro heeft gered en de eurozone voor het uiteenspatten heeft behoed. Hij deed dat met de eed die hij in juli 2012 zwoer om ‘alles te zullen doen wat nodig is’ toen de Europese eenheidsmunt door de financiële markten zwaar op de proef werd gesteld en de politieke beleidsmakers in Europa daar maar geen antwoord op vonden.

Schermvullende weergave Christine Lagarde neemt de fakkel over van Mario Draghi als ECB-voorzitter. ©AFP

Hij is ook de man die voorkwam dat de economie van de eurozone in een desastreuze deflatie belandde. In het voorjaar van 2015 schoot hij zijn ‘bazooka’ af, een programma om massaal obligaties op te kopen, een ongewoon monetair beleidsinstrument om de rente verder te drukken.

Voorts is hij de man die bij de Europese staatshoofden en regeringsleiders aandrong op een bankenunie om een nieuwe bankencrisis te vermijden. En onder zijn leiding nam de ECB de rol van Europese bankentoezichthouder op zich, een taak waarvan ze zich tot dusver met succes kweet.

Het gevaar bestaat dat Lagarde met de ECB een politiek geïnspireerd beleid gaat voeren.

Voor dat alles verdient Draghi lof. Maar op zijn rapport staan ook minpunten. De hoofddoelstelling van de ECB, een inflatie net onder maar dicht bij 2 procent, realiseerde hij niet. Hij liet zijn beleid te veel dicteren door de financiële markten, die hij niet tegen de haren durfde te strijken. Hij gaf enkele regeringen in de eurozone een vrijgeleide door hardnekkig vast te houden aan het extreem soepele monetair beleid, waardoor hij ook de grootste zondaars beschutte tegen de druk van de markten. Dat beleid hield zombiebedrijven kunstmatig in leven, was een rem op de vernieuwing van de economie, vormde een aanslag op het spaarvarken van de spaarzame Europeanen en vrat de winstmarges van de banken weg.

Op de feestzitting in Frankfurt werd daarover gezwegen. Maar het beleid van Draghi werd de laatste maanden steeds meer gecontesteerd. Ook openlijk door sommige leden van zijn raad van bestuur, centraal bankiers uit eurolanden.

Lagarde moet nu aan de slag met die moeilijke erfenis: de inflatie wil maar niet omhoog, de eurozone balanceert op de rand van een recessie, de monetaire gereedschapskist van de ECB is zo goed als leeg en de raad van bestuur van de instelling is diep verdeeld over de te volgen koers. De consensus groeit bij economen dat het extreem soepele geldbeleid zijn limieten heeft bereikt en dat een geleidelijke normalisering stilaan is aangewezen.