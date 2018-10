Te weinig Vlaamse bedrijven zijn voorbereid op de schok van een brexit waarbij niets is afgesproken en er geen deal is. Het is tijd die voorbereiding te treffen.

Soms zijn de momenten die je echt nerveus maken de verloren kansen. Het zijn de momenten waarop je wéét dat een beslissing nodig is en dat een stap in de goede richting misschien nog net op tijd kan om de verloren tijd in te halen. En dan gebeurt er niets.

Net die grote leegte is het pijnlijke nieuws van de Europese top de voorbije dagen. De regeringsleiders en staatshoofden van de EU-landen hadden de uitdrukkelijke bedoeling er de laatste knopen over de brexit door te hakken. Daarna zouden ze op een speciale top in november in Brussel bijeenkomen om de laatste lastige details in te kleuren.

Het is het zoveelste moment van de waarheid dat wordt gemist.

Maar dan moest er wél iets zijn om over te praten. Als er geen nieuwe voorstellen op tafel lagen, had de top in november geen zin en zou de Franse president Emmanuel Macron niet de verplaatsing naar Brussel maken, had hij al laten verstaan. Wel, de top komt er niet in november, maar eind dit jaar.

Het is het zoveelste moment van de waarheid dat wordt gemist. Ook een jaar geleden, in oktober 2017, hielden de 28 staatshoofden en regeringsleiders in Brussel een top waar ze grote knopen wilden doorhakken. Het lukte niet.

Op sommige van de vragen van toen - zoals over de scheidingsfactuur die Londen moet betalen - is ondertussen een antwoord gekomen. Maar de belangrijkste kwestie van toen is nog altijd niet opgelost: een Britse grens door het Ierse eiland trekken zonder de kwetsbare vrede in Noord-Ierland op te blazen.

Onverstaanbare May

De echo’s die uit het diner van woensdagavond de buitenwereld bereikten, laten niet veel goeds vermoeden. Ze leerden dat de Britse premier Theresa May een kwartier sprak, en dat haar boodschap zo onduidelijk was dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zou hebben gezegd dat ze wel aan Michel Barnier, de brexitonderhandelaar van de EU, zou vragen wat May precies bedoelde.

Even verontrustend was dat de deur naar een compromis, die May voorzichtig op een kiertje had gezet, in Londen weer werd dichtgestampt. May stelde voor de overgangsperiode die na de officiële brexit op 29 maart volgend jaar start eventueel met enkele maanden te verlengen. Dat geeft wat meer tijd om het Ierse probleem op te lossen, maar tegelijk zei ze dat die optie normaal gezien niet eens nodig zal zijn.

De Britse tabloids en de harde kern van de tory’s die niet snel genoeg de EU kan verlaten, reageerden als door een wesp gestoken. Ze maakten duidelijk het onverdraaglijk te vinden dat ze dan enkele maanden langer onder de controle van Brussel zouden staan en daarvoor ook het lidgeld aan de EU moeten betalen.

Theresa May wordt omschreven als een koning die moederziel alleen op het schaakbord staat.

In het Verenigd Koninkrijk werd Theresa May de jongste week omschreven als een koning die nog moederziel alleen op het schaakbord staat. Het spel is verloren, maar nog niet officieel ten einde. En de koning kan maar één vakje per spelbeurt opschuiven, wat de hopeloosheid van de hele situatie pijnlijk symboliseert.