Nog acht dagen

Een harde brexit veroorzaakt schade. Maar uitstel op den duur ook. Het wordt tijd om de knoop door te hakken.

Waar de voorbije week de brexitbom deels ontmijnd leek omdat het Brits parlement uitstel vroeg, zette de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk de zaken gisteren weer op scherp. Nadat de Britse premier Theresa May had gevraagd het vertrek van haar land uit de EU uit te stellen tot 30 juni, antwoordde Tusk dat zoiets kan, maar op één voorwaarde. Dat het Brits parlement de scheidingsdeal die het al twee keer wegstemde en waarover parlementsvoorzitter John Bercow deze week nog een derde stemming verbood, alsnog aanneemt.

Daarmee gaat de brexitthriller in een ruk een paar versnellingen hoger. De brief van Tusk valt namelijk kort samen te vatten: ons geduld is op. Zoals het er nu naar uitziet, komt er binnen acht dagen alsnog een deal. Ofwel tuimelt het VK via een harde brexit uit de Europese Unie.

Het is ondertussen genoegzaam bekend dat zoiets voor Vlaanderen het meest schadelijke scenario zou zijn, omdat het een economische schok betekent die neerkomt op bijna tien keer de klap van Ford Genk.

Toch heeft Tusk een punt om met dat scenario te dreigen. Het is al bijna drie jaar geleden dat 17,4 miljoen Britten ervoor kozen om hun land uit de EU te loodsen. De onderhandelingen over de manier waarop lopen al bijna twee jaar. En nog altijd weten we niet wat het VK eigenlijk wil.

De EU heeft de Britten gedwongen eindelijk duidelijk te maken wat ze willen.

In die zin heeft Tusk een punt dat een uitstel van de brexit een doel moet dienen. Als het om een kort uitstel gaat dat tijd creëert om een lastminutedeal in de praktijk om te zetten, is dat oké. Maar een verlenging zonder plan leidt tot niets zolang de Britten met zichzelf blijven onderhandelen. Het dreigt de chaos niet alleen te verlengen maar op den duur ook de EU27 binnen te loodsen.

Het is die afweging die stilaan moet worden gemaakt: wat is erger? De schok van een no-dealbrexit, die we al een tijdje zien aankomen? Of nog eens jaren van onzekerheid, die evenzeer wegen op beslissingen over investeringen en tot verrotting kunnen leiden? Die balans leerde de voorbije jaren vooral dat we de schok moesten vermijden, maar ze begint over te hellen.

Het is een lastige afweging, die voorts nog één groot voordeel biedt en één groot nadeel heeft. Het voordeel is dat Tusk gisteren de Britten gedwongen heeft om eindelijk duidelijk te maken wat ze willen. Afgaande op de politieke hoogspanning in Londen heeft hij iets doen bewegen dat al heel lang vastzat.

Het grote nadeel is dat de bitterheid in de Britse politiek nog groter dreigt te worden. Dat doet ertoe, omdat noch 29 maart noch 30 juni de einddatum van de brexitgesprekken kan zijn. In het geval van een no deal zullen meteen onderhandelingen moeten starten om de schade te beperken. En sowieso moeten de gesprekken over een Brits-Europees handelsakkoord nog beginnen.