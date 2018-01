Nog eenmaal

Duits kanselier Angela Merkel krijgt de laatste kans om nog eens een grote coalitie te vormen. Het is met de nodige tegenzin, al blijft Merkel zelf optimistisch. Mislukt deze overlegronde, dan volgt voor Duitsland een onbekend avontuur.

Zowel de christendemocraten van Merkel als de sociaaldemocraten van Martin Schulz verloren in september zwaar bij de Duitse verkiezingen. Ook de Duitse kiezer lijkt meer duidelijkheid te willen, maar de verdeeldheid is groot.

Na de mislukte ‘Jamaica’-uitstap, een coalitie tussen christendemocraten, groenen en liberalen, blijft er alleen de GroKo over als alternatief.

Vlak na de verkiezingen had Schulz al verkondigd dat hij niet aan de onderhandelingstafel wilde zitten. Het is onder de meer dan lichte druk van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, een partijgenoot van Schulz, dat de SPD uiteindelijk aan de onderhandelingstafel zit.

En de partijleden van de SPD zijn nog minder overtuigd dan hun boegbeeld dat ze onderhandelingen moeten aanknopen.

In het kamp van Merkel liggen de kaarten evenmin eenvoudig. De CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU van Merkel, wil duidelijk een meer rechtse koers varen. Die profilering komt er uit pure politieke noodzaak. De CSU wil in september niet haar meerderheid in Beieren kwijtspelen. De CSU zal dus ferme eisen stellen, zowel op het vlak van immigratie als belastingen.

Het leiderschap van Merkel binnen haar CDU lijkt voorlopig niet aangetast, al is het maar omdat er geen krachtige figuren voor handen zijn die de kanselier onder grote druk kunnen zetten.

Maar het zal voor ‘Mutti’ niet eenvoudig zijn om voorbij de belangrijkste knelpunten te raken. Het gaat om immigratie, belastingen, infrastructuur en Europa. Kwesties waar de SPD en de CSU mijlenver van elkaar staan.

Het probleem is dat de grote coalitie zwaar verloren heeft. Iedere partij zal het laken zoveel mogelijk naar zich toe willen trekken. Daarom zijn de coalitiegesprekken geen eenvoudige opgave. Als de onderhandelaars zelf al einddatum 'Pasen' opgeven, dan betekent dat dat ze moeilijke onderhandelingen verwachten.

Maar alternatieven zijn er niet onmiddellijk. Natuurlijk kan Merkel nog altijd proberen een minderheidskabinet op de been te brengen. Dat ziet ze zelf niet zitten. In dat geval wil ze liever nieuwe verkiezingen, zo liet ze eerder al weten.

Nieuwe verkiezingen zijn helemaal onuitgegeven in Duitsland. Het land was in de naoorlogse periode een voorbeeld van politieke stabiliteit en gematigdheid. Het is een teken van de tijd dat die zekerheid nu wank

Voor de verkiezingen stelde Merkel dat ze nog eenmaal kanselier wilde zijn. Dat leek toen een zekerheid. Nu niet meer. Voor Duitsland is dat zonder meer ongezien.

En zelfs als er uiteindelijk een grote coalitie komt, is het maar de vraag of die de volle rit zal uitdoen. Veel Duitse analisten verwachten van niet.

Voor Europa is dat niet meteen goed nieuws. De Duitse motor zou wel eens kunnen gaan sputteren. En als de Duitse motor sputtert, dan raakt de Europese trein nergens meer.