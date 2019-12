De Britse premier Boris Johnson kreeg een duidelijk mandaat voor de brexit, maar daarmee is de saga nog niet voorbij. Het moeilijkste komt nog.

De ruime zege van de Conservatieven bij de vervroegde Britse verkiezingen geeft premier Boris Johnson een duidelijk mandaat om de brexit te onderhandelen en zonder veel problemen door het Britse parlement te duwen. Het grootste binnenlandse probleem voor Johnson is dat Schotland noch Noord-Ierland dat mandaat onderschrijft. Johnson zal veel energie moeten steken in het samenhouden van het Verenigd Koninkrijk.

De verwachtingen zijn ook hooggespannen. De belofte de brexit van tafel te halen en snel uit te voeren heeft de premier de ruime overwinning bezorgd. Nu moet hij die verzilveren.

Tegenover Europa zit de Britse premier in een gemakkelijker positie dan voor de verkiezingen. De weerstand in het parlement zal minimaal zijn voor zijn plannen. Dat betekent wellicht ook dat het uittredingsverdrag in werking treedt op 1 februari volgend jaar, de nieuwe Britse parlementsleden staan te popelen om het verdrag goed te keuren. Tot daar het eenvoudige deel van de brexit.

Maar het echte werk begint dan pas. In theorie hebben Europa en het Verenigd Koninkrijk precies elf maanden om hun toekomstige relaties vast te leggen. Het belangrijkste onderdeel van die onderhandelingen is een nieuw handelsverdrag tussen beide. Experts zijn nu al van oordeel dat elf maanden een veel te korte termijn is. Johnson heeft dan wel zijn zinnen gezet op die datum, hij is wispelturig en soepel genoeg om beloftes opzij te schuiven.

Om het nog wat spannender te maken blijft de kans op een brexit zonder akkoord wel degelijk bestaan.

Zelfs als de transitieperiode langer duurt, zitten in zo’n handelsdeal genoeg onderdelen waardoor een kink in de kabel kan komen. In Europese kringen valt bovendien te horen dat men eigenlijk nog altijd niet goed weet waar Johnson voor staat. Ook dat is een handicap in de onderhandelingen.

Gratis wordt de brexit nooit. Hij zal beide partijen zeker geld kosten. Hoeveel is moeilijk te ramen, maar het staat vast dat hij gaat wegen op het bedrijfsleven. Zeker in Vlaanderen, waar de Britse markt voor het bedrijfsleven een belangrijke factor vormt.

De brexitsaga zal op die manier minstens nog een jaar aanhouden, en wellicht nog langer. De ontvlechting van een land uit een unie is nu eenmaal geen eenvoudige klus.

Om het nog wat spannender te maken blijft de kans op een brexit zonder akkoord wel degelijk bestaan. Als Johnson de stekker eruit trekt, is het zo gebeurd.