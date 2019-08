Op de vraag van de banken aan de overheid om de rente op de spaarrekening op nul te mogen zetten, past maar één antwoord: neen.

De banken hebben het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB), dat stevig inhakt op hun inkomsten, lange tijd zonder veel morren aanvaard. In de hoop dat de rente na verloop van tijd wel weer omhoog zou gaan. Maar nu de ECB signalen uitstuurt dat een hogere rente nog niet voor meteen is en dat ze zelfs het geld misschien nog goedkoper gaat maken, beginnen de bankiers zich te roeren.

In ons land bond Erik Van Den Eynden, de topman van ING België, de kat de bel aan. Hij vindt dat de overheid de verplichting moet laten vallen die de banken gebiedt een vergoeding van ten minste 0,11 procent te bieden voor spaarrekeningen. Want als de banken dat geld vervolgens beleggen, op een rekening bij de ECB of in Belgisch overheidspapier, brengt dat niets op, maar moeten ze er integendeel voor betalen.

Maakt het voor de spaarders een groot verschil of ze een habbekrats krijgen van 0,11 procent of helemaal niets, nougatbollen?

Van Den Eynden vraagt dat de banken de mogelijkheid krijgen hun spaarrente op nul te zetten. Vanuit het standpunt van de banken is die vraag gerechtvaardigd. De marktprijs voor geld, op korte en middellange termijn, is nu negatief. De verplichting om 0,11 procent rente te bieden - er staat bijna 280 miljard euro op de Belgische spaarboekjes - kost de banken 300 miljoen euro. Dat is bijna 5 procent van hun winst. Van Den Eynden heeft bovendien gelijk dat zelfs bij een nulrente de spaarders nog iets krijgen: een waarborg, tot 100.000 euro, dat ze van het spaargeld geen euro zullen verliezen.

Groot verschil?

Maakt het voor de spaarders een groot verschil of ze een habbekrats krijgen van 0,11 procent of helemaal niets, nougatbollen? Niet zoveel. Door de inflatie is er zelfs bij een rente van 0,11 procent een reële ontwaarding van spaargeld. Maar symbolisch is het belangrijk dat de financiële repressie niet verder wordt opgevoerd en dat sparen toch íéts opbrengt. Want anders is er nog weinig reden om geld op de bank te zetten en kunnen de spaarders hun centen - in biljetten - net zo goed onder hun matras bewaren. En dan verliezen de banken een deel van hun bestaansreden. Willen ze daarnaartoe?

De rente is al een poos erg laag. Het heeft de banken niet verhinderd fraaie winsten te boeken.

De banken moeten in hun klaagzangen ook niet overdrijven. De rente is al een hele poos erg laag, en dat heeft ze niet verhinderd fraaie winsten te boeken - ING België zette in de eerste zes maanden van dit jaar nog een winst neer van 303 miljoen euro. Bovendien zijn de banken niet verplicht de spaargelden tegen een strafrente te deponeren bij de ECB. Ze kunnen er ook woonkredieten of leningen aan bedrijven mee verstrekken. Of ze kunnen de krimpende rentemarge compenseren door andere inkomstenbronnen te zoeken, bijvoorbeeld door hogere tarieven aan te rekenen voor diverse bankdiensten of door kostenbesparingen.

En als de banken niet graag zien dat hun klanten geld deponeren op spaarrekeningen, dan moeten ze hen er maar van proberen te overtuigen dat geld te steken in andere beleggingsproducten, zoals fondsen of spaarverzekeringen. Dat zal wat moeite kosten, ja.