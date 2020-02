Nu Dexia nog

Soms hebben politici wel eens gelijk. Beetje bij beetje dringt die conclusie zich op over de bankenreddingen. Op die van Dexia na.

Er werd die 5 oktober 2011 op veel plaatsen met de ogen gerold en velen werden kwaad, toen ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) in 'De ochtend' zei dat de bankencrisis België op dat moment alleen maar geld had opgebracht.

Het werd niet beter toen ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders (MR) die dag in de Kamer doorging op dat elan. 'Sinds 2007, de periode waarin de regering is verweten geen beleid te hebben gevoerd, lag de rente op Belgische overheidsobligaties gemiddeld tussen 3,8 en 4,2 procent', sprak hij in zijn legendarische onverstoorbaarheid.'Een uur geleden stond ze op 3,9 procent. Dus wat is het probleem?’. Nog later die dag volhardde Leterme in 'Terzake': 'Alle overheidsinspanningen om de bancaire sector te stutten brengen geld op. Ze hebben de belastingbetaler nog niets gekost.'

Positieve balans

Beetje bij beetje beginnen we als belastingbetalers te verdienen aan de bankencrisis. Maar dit is pas voorbij als Dexia voorbij is.

Meer dan acht jaar later kunnen we alleen maar vaststellen dat Leterme en Reynders gelukkig nog altijd gelijk hebben. Het belastinggeld dat in KBC werd gestopt, is ondertussen met een premie van 50 procent terugbetaald. Ook Fortis nadert het break-evenpunt, blijkt nu. De bank bracht de overheid al bijna 10 miljard euro op, bijna evenveel als het reddingsgeld. Dankzij een pakket BNP Paribas-aandelen dat nog in overheidshanden zit, moet de balans op het einde van de rit positief uitdraaien.

Ook elders wordt geduld stilaan beloond. Ethias staat op het punt dit jaar een dividend uit te keren, waardoor de overheden die de verzekeraar te hulp schoten voor het eerst geld beginnen terug te zien. En Belfius is - afgaand op de waardering in de beursplannen van de voorbije jaren - een pak meer waard dan de 4 miljard euro die de regering ooit in Dexia Bank stopte. Zeker als je weet dat al 1,1 miljard aan dividenden terugvloeide.

Twee donderwolken

Heeft de overheid de financiële crisis stilaan verteerd? Op veel vlakken wel. Twee grote donderwolken blijven echter hangen. De eerste is het politiek kapitaal en de tijd die al is verkwanseld aan Arco, terwijl het land andere uitdagingen heeft. De tweede is de erfenis van Dexia. De berg aan nog te innen vorderingen is daar al met twee derde geslonken, van een slordige 400 miljard naar 135 miljard euro, maar is nog altijd stevig.

Op dat punt had Leterme die woensdag in 2011 geen gelijk. Hij vond de term 'bad bank' voor Dexia slecht gekozen. 'We gaan hier nog geld aan verdienen', zei hij. Dat zal dan wel, maar het is het soort oncomfortabele geld dat een verzekeraar van natuurrampen verdient. Zolang jaarlijks de premies binnenlopen, gaat het om makkelijke cash. Maar één orkaan op de verkeerde plek en de hele verzekeringsmaatschappij kan over de kop gaan. Dan zal voelbaar worden wat het eerste woord van 'bad bank' betekent.