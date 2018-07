Nuttige taks

Als we het klimaatbeleid ernstig nemen, moeten we ambitieus en ingenieus durven te zijn met een CO2-taks.

Een ondernemer die voor nieuwe belastingen pleit. Het is tamelijk ongezien in België. Captain of industry Thomas Leysen, de voorzitter van de materialengroep Umicore, brak in een opiniestuk een lans voor de invoering van een CO2-taks. De werkgeversorganisaties VBO, Unizo en Voka sloten zich schoorvoetend aan. Als een maatregel onvermijdelijk lijkt, trek je inderdaad beter mee aan de kar om ze in de door jou gewenste richting te sturen.

Ook burgers en bedrijven moeten een inspanning doen. Als dat niet uit eigen beweging gebeurt, moeten ze een zetje krijgen.

Om de Europees en internationaal afgesproken klimaatdoelstellingen te halen moet België nog ferme stappen zetten. De overheid kan dat niet op eigen houtje waarmaken. Ook burgers en bedrijven moeten een inspanning doen. Als dat niet uit eigen beweging gebeurt, moeten ze een zetje krijgen. Daarvoor is de CO2-taks een nuttig instrument. Hij maakt het gebruik van fossiele brandstoffen duurder, ontmoedigt het gebruik ervan en kan zo de uitstoot van schadelijke broeikassen doen dalen.

De werkgeversorganisaties in ons land zien zo’n taks het liefst op Europees niveau ingevoerd. Het gevaar bestaat inderdaad dat Belgische bedrijven er een concurrentiehandicap bij krijgen. Maar pleiten voor een Europees initiatief betekent dat de CO2-taks op de lange baan zou worden geschoven. Het komt neer op het afwentelen van de eigen verantwoordelijkheid. België moet zelf specifieke klimaatdoelstellingen halen. Door te wachten op een Europees initiatief, dat er niet snel zal liggen, verspelen we belangrijke tijd om die te realiseren.

De CO2-taks moet niet veel geld in de schatkist brengen, maar moet burgers en bedrijven ertoe aanzetten hun gedrag te wijzigen.

De ondernemersorganisaties vragen ook dat de invoering van een CO2-taks hand in hand zou gaan met het verlagen van andere heffingen. België is al een belastingkampioen op vele domeinen. Het kan niet de bedoeling zijn de algemene belastingdruk nog maar eens op te krikken? Ook dat tegenargument weegt niet zwaar. De CO2-taks heeft niet de bedoeling veel geld in het overheidslaatje te brengen. Hij dient om bedrijven en gezinnen aan te sporen om hun gedrag te wijzigen. Als dat lukt, en ze kiezen massaal voor milieuvriendelijker alternatieven, zal de CO2-taks uiteindelijk weinig opbrengen.

De voorwaarde is wel dat er voor de bedrijven en de gezinnen alternatieven voorhanden zijn, tegen een betaalbare prijs. Zijn die er niet, dan kan de CO2-heffing geen ontradend effect hebben en is de maatregel een platte belastingverhoging. Die alternatieven komen wel, geleidelijk. Warmtepompen kunnen voor het verwarmen van de woning de plaats innemen van de klassieke stookolie- of gasbranders. Maar de bedrijven en de gezinnen moeten de tijd krijgen voor die omschakeling, die voor hen ook een forse investering is. Het is onredelijk hen koud te pakken met een zware heffing.

Haastig een simpele taks heffen op vervuiling door auto’s en verwarmingsketels die op fossiele brandstoffen draaien, is maar een halve maatregel.

Een CO2-taks kan dus zeker een efficiënt instrument zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar dan moet hij slim geconstrueerd zijn en moet hij op het brede pallet van alle producten en diensten worden gelegd die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen. Haastig een simpele taks heffen op vervuiling door auto’s en verwarmingsketels die op fossiele brandstoffen draaien, is maar een halve maatregel.