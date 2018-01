Premier Charles Michel wil de aantrekkende economie gebruiken om met zijn regering de komende maanden nog enkele punten te scoren. Volgen zijn teamleden hem? Of gaan ze voor individueel succes?

Bijna 260.000 vacatures telde de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in 2017. Dat is een pak meer dan het voorgaande jaar, én het hoogste aantal ooit. Veel ondernemingen en organisaties zoeken nieuwe medewerkers. Het gaat verrassend goed in de economie, in Europa en in ons land. Daardoor stijgt de vraag naar arbeid. Vorige week bleek al dat de werkloosheidsgraad in Vlaanderen naar 7 procent is gezakt.

De strijd om talent woedt weer volop. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt is een belangrijke bekommernis voor de bedrijven, bleek maandagavond op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka in Brussel. Bedrijven hebben het moeilijk om de juiste mensen te vinden voor hun openstaande vacatures.

Nochtans telt Vlaanderen nog altijd meer dan 212.000 werklozen. Dat zijn evenveel mensen die op zoek zijn naar een job. Ze beschikken echter niet altijd over de kwalificaties die de bedrijven nodig hebben. Of ze hebben geen zin om te werken, omdat dat financieel te weinig extra oplevert. Het eerste probleem moet worden geremedieerd via opleidingen, scholingen en bijscholen. Het tweede kan worden aangepakt met financiële prikkels. Door het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, bijvoorbeeld, wat in de meeste andere Europese landen het geval is. Maar in België lijkt dat onbespreekbaar.

De voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te krijgen zijn de voorbije jaren wel wat strenger gemaakt. Maar dat heeft geleid tot een toename van het aantal leefloners, eerder dan tot een significante activering van de werklozen.

De krapte op de arbeidsmarkt is een groeiende zorg voor de bedrijven.

Een andere manier om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden, is te maken dat werknemers langer actief blijven en dat meer mensen zich beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad in ons land is laag, zeker in vergelijking met onze buurlanden. En de pogingen om die op te krikken zijn geen onverdeeld succes. Maatregelen om 55-plussers langer aan het werk te houden, onder meer door de toegang tot het brugpensioen moeilijk te maken, hadden meteen een sterke stijging van het aantal langdurig zieken tot gevolg.

Hier ligt een belangrijke uitdaging voor het beleid. Een hogere werkzaamheidsgraad is nodig om onze economie te versterken, en als cruciale steunpilaar voor het socialezekerheidsstelsel. Premier Charles Michel (MR) wil tijdens deze regeerperiode nog enkele flinke stappen doen in de hervorming van de arbeidsmarkt. Omdat het nodig is voor onze economie. Als hij erin slaagt, is het een manier om het beeld van het kibbelkabinet, dat nu overheerst, enigszins weg te gommen.

De Europese economie heeft de wind in de zeilen en stuwt ons land mee op. Als de regering erin slaagt mee te surfen, kan ze volgend jaar naar de verkiezingen trekken met een palmares van een sterkere economische groei, meer jobs en als het een beetje meezit zelfs met een evenwicht - of bijna - op de begroting. Dat is geen trofee die één coalitiepartner kan claimen, het zou een prestatie zijn waarvoor alle regeringspartijen zich op de borst kunnen kloppen.

De vraag is of de regering-Michel nog voldoende samenhangt om zich in te zetten voor een teamzege. Of gaan de partijen voor individuele successen?