Zondag een kiezersopstand, dinsdag een onbetaalbare Italiaanse begroting, woensdagavond misschien no-dealbrexit. In Europa steekt de perfecte storm op.

Terwijl in België alle schijnwerpers gericht staan op Gent en de andere lokale besturen, is in de Europese Unie een oktoberstorm aan het opsteken. Alle grote crisissen van de voorbije jaren - vluchtelingen, eurocrisis en brexit - zijn terug. En ze manifesteren zich allemaal deze maand.

Zondag begon het in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren, waar de CSU, de zusterpartij van Angela Merkels CDU, haar slechtste resultaat sinds 1950 optekende en moest toezien hoe het extreemrechtse Alternative für Deutschland in het deelstaatparlement kwam. De sociaal-democratische SPD, de coalitiepartner in Merkels regering, verloor de helft van de stemmen en flirtte in deelstaatverkiezingen nooit zo met de irrelevantie.

De CSU wijt de nederlaag aan het gebrek aan controle op het vluchtelingenbeleid. In eigen land is dat ook de meest voor de hand liggende reden waarom het Vlaams Belang terug is van weg geweest en een hogere score optekende dan op de beruchte ‘zwarte zondag’ van 1991. Het patroon van de Italiaanse en Zweedse verkiezingen, eerder dit jaar, zet zich voort: het vluchtelingenbeleid leidt tot een opstand in het stemhokje.

Dinsdag diende de radicaal-linkse én -rechtse Italiaanse regering die dankzij die opstand aan de macht kwam bij de Europese Commissie een begroting in die onbetaalbaar is voor het land. De pensioenleeftijd gaat omlaag, er komt een basisinkomen en het gat in de begroting wordt drie keer groter. De Europese Commissie, die de opdracht heeft toe te zien op de naleving van de EU-verdragen, liet al weten daar niet mee te kunnen leven, maar dat maakt in Rome geen indruk meer.

Ook alle ingrediënten van de derde redding van Griekenland zijn terug: een opstandige regering die zich beroept op een verkiezingsuitslag om de Europese verdragen en afspraken te negeren, financiële markten die stilaan nerveus worden en een Europese Commissie die zonder veel informeel gezag daartussen moet laveren. Later deze maand volgt dan de officiële reprimande van de Commissie en - wellicht met meer impact - de adviezen van de kredietbureaus Moody’s en S&P over wat Italiaanse staatsleningen eigenlijk nog waard zijn.

En dan begint woensdagavond, op een diner in Brussel, het cruciale overleg tussen de Britse premier Theresa May en de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de andere EU-landen. Op dat diner moet worden beslist of het nog zin heeft een brexitdeal te verwachten tegen november, die vervolgens tegen eind maart door het Britse en Europese parlement kan raken.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad en de gastheer van het diner vanavond, deed dinsdag zelfs zijn best niet meer om zijn somberheid daarover te verbergen. Hij zei dat hij in wat hij hoort van de Europese onderhandelaars en wat hij ziet in het Britse House of Commons geen gronden voor optimisme meer vindt. De enige manier om toch te kunnen hopen op een deal, zei Tusk, is dat Theresa May met nieuwe voorstellen komt. Vijf minuten meekijken naar het debat dinsdag in het House of Commons leerde dat ze die bewegingsruimte niet eens heeft, of de brexitdeal wordt afgeschoten en haar regering er misschien bij.