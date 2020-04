De ongeziene crash van de olieprijzen kan erg kwalijke gevolgen hebben voor de economie.

Het is zelden vertoond, de olieprijs die een heel stuk onder nul duikt. Dat was maandagavond het geval op de Amerikaanse oliemarkt. De reden was deels technisch en had te maken met termijncontracten die vereffend moesten worden. Daarachter speelt dat de Verenigde Staten kampen met een overschot aan olie en olieproducten waarvoor ze geen opslagcapaciteit hebben.

De vraag naar olie is door de coronacrisis heel sterk gedaald, maar er wordt in de VS nog altijd veel olie opgepompt omdat het niet zo simpel is bronnen stil te leggen. En er is de voorbije jaren in de VS te veel geïnvesteerd in oliewinning uit schalie, ook omdat geld daarvoor overvloedig aanwezig was en spotgoedkoop. In de VS hebben ze het te groots gezien, en daarvoor krijgen ze nu de rekening gepresenteerd.

Ook op de oliemarkten buiten de VS zakten de prijzen. Deels omdat de markten reageren op wat in de VS gebeurt, deels omdat ook in Europa de vraag naar olie sterk is teruggelopen en grote producenten als Rusland en Saoedi-Arabië, ondanks de afspraken die ze erover hebben gemaakt, hun productie nog niet significant hebben teruggeschroefd.

De erg lage olieprijs is een teken dat de economie op haar gat ligt.

Goedkopere olie kan een positief economisch effect hebben, omdat het de energierekening van bedrijven en gezinnen verlaagt. Maar vandaag is het vooral een teken dat de wereldeconomie op haar gat ligt. Dat verklaart voor een stuk waarom de beurzen de sterke daling van de olieprijzen als een bijzonder negatief signaal zien.

Daarnaast speelt mee dat de oliemarkt en haar afgeleide financiële producten een niet onbelangrijk segment vormen van de financiële markten. Als er een crash is in dat segment, slaat dat makkelijk over naar andere delen van de financiële markten.

De oliecrash maakt ook slachtoffers bij financiële spelers die op de markt actief zijn, bij de traders en bij de oliemaatschappijen. De grote oliemaatschappijen zijn belangrijke economische actoren met veel werknemers. Als daar slachtoffers vallen, kan dat gevolgen hebben voor hun financiers en de banken.

Zo kan die vlek zich snel verspreiden in de hele economie. Die zit al ferm in de penarie en kan zo'n bijkomende opdoffer best missen.

De Amerikaanse president Donald Trump belooft extra opslagcapaciteit als remedie om de oliecrash in zijn land te counteren. Hij denkt ook aan staatssteun voor ondernemingen in de oliewinning die dreigen om te vallen. Niet iedereen vindt dat een goed idee, omdat het de overcapaciteit in stand houdt en een structurele gezondmaking van de sector verhindert.

Om de absurde situatie van extreem lage olieprijzen met de potentieel kwalijke gevolgen voor de economie ongedaan te maken, zijn twee zaken nodig. De vraag naar olie moet opnieuw stijgen en het aanbod worden verminderd. Maar het zijn twee zaken waar niemand echt een greep op heeft.