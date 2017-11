Omarm de toekomst

Defensieve reacties zullen de opmars van de e-commerce niet stoppen. Slimmer is het in te spelen op de kansen die erdoor ontstaan. Maar dan moeten eerst wel enkele obstakels verdwijnen.

De Amerikaanse webwinkel Amazon probeert met zijn abonnementsformule nu ook de Belgische markt te veroveren. Het is een kleine markt, maar toch laat de gigant die niet links liggen. Amazon kan bij zijn aanval zijn schaalvoordelen voluit uitspelen. In zijn abonnementsformule garandeert het bedrijf een snelle levering, plus een reeks leuke extra’s om de consumenten te verleiden, zoals de toegang tot een videostreamingdienst, een online fotoalbum en games. Amazon ontpopt zich stilaan tot een alles-in-één-bedrijf, dat activiteiten uitoefent die in België verspreid zitten bij verschillende Bel20-ondernemingen, zoals Proximus, Colruyt, Telenet, KBC en andere.

De andere grote webbedrijven die hier al een stevig marktaandeel hebben verworven, zoals het Duitse Zalando en het Nederlandse Coolblue en Bol.com, zullen zich schrap moeten zetten. Met Amazon krijgen ze er een concurrent van formaat bij.

De traditionele retailbedrijven, grote én kleine, mogen zich nog meer zorgen beginnen te maken. Want Amazon dreigt ook een deel van hun klandizie in te pikken. Uit een enquête van de zelfstandigenorganisatie Unizo bleek zopas dat de helft van de handelaars in Vlaanderen geen ernstig online aanbod heeft. Daar werd meteen een oproep aan gekoppeld om daar dringend werk van te maken. Maar voor de kleinere handelaars is dat een strijd die ze op voorhand verloren hebben. Want tegen Amazon met zijn reusachtige aanbod, zijn extra diensten en zijn scherpe prijzen kunnen ze nooit op.

E-commerce rukt ook in onze contreien razendsnel op. Omdat de technologie het mogelijk maakt en omdat de consumenten die manier van shoppen wel lusten. We staan nog maar aan het begin ervan, als we zien wat in de Verenigde Staten en in China gebeurt. Die verandering maakt brokken. Kleinhandelaars zien hun omzet dalen, winkelpanden in de steden komen leeg te staan, in de traditionele retailsector verdwijnen banen.

Dat zal aanleiding geven tot een defensieve reflex. Wie bedreigd wordt door het groeiende succes van de online winkels, zal om bescherming roepen. De overheid kan de neiging hebben daar gehoor aan te geven en de opmars van de e-commerce te bestrijden met bijvoorbeeld belastingen of met extra reglementering, zoals Frankrijk deed met de ‘anti-Amazon-wet’ om de traditionele boekenwinkels te beschermen tegen de concurrentie van de online verkoop. Maar dit soort maatregelen zijn achterhoedegevechten. Je kan de vooruitgang niet tegenhouden.

De opmars van de e-commerce schept ook kansen. Het komt erop aan die te grijpen. Het afleveren van pakjes is voor Bpost een belangrijke nieuwe bron van inkomsten geworden, bleek gisteren opnieuw uit de jongste kwartaalresultaten van de vroegere brievenbesteller. Onlangs was in het nieuws dat webbedrijven in ons land wanhopig op zoek zijn naar extra personeel voor de drukke eindejaarsperiode.

Maar om die kansen te kunnen benutten, moeten wel een aantal obstakels worden opgeruimd. België blijft bijvoorbeeld dralen met het versoepelen van de regels voor nachtwerk, wat e-commerce-bedrijven in ons land opzadelt met een handicap tegenover hun buitenlandse concurrenten. Blijven hangen in nostalgie leidt tot niets, ook de overheid moet volop de toekomst omarmen.