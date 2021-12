Omikron-grenscontrole

Door de omikronvariant keren alle ongemakkelijke coronadiscussies van 2020 terug. Een daarvan gaat over de grenscontroles: niet-essentiële reizen verbieden lijkt geen goed idee, extra testen wél.

Wat heeft een Engelsman eigenlijk in Frankrijk te zoeken? In vroegere tijden was het een vraag waar je op vakantie in de Provence het gesprek met een Brit mee kon openen, maar vanaf zaterdag wordt de vraag door douaniers gesteld. Wie uit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk wil reizen, zal moeten aantonen dat die reis essentieel is.

De reden voor de nieuwe restrictie ligt in de uiterst besmettelijke omikronvariant van het coronavirus. Ook elders in Europa scherpen regeringen hun regels aan. Doorgaans betekent het dat het Covid Safe Ticket niet meer volstaat om te kunnen reizen, en dat boven op de beschermende vaccinatie ook een recente negatieve test wordt gevraagd.

Het gaat dus terug naar af met de nieuwe coronavariant. Politieke discussies waarvan we gehoopt hadden dat ze tot het vermaledijde jaar 2020 behoorden - zoals de essentiële reizen - keren genadeloos terug in de eindejaarsdagen van 2021.

Een andere terugkerende vrees is dat na Nieuwjaar de economie stil blijft liggen, omdat een groot deel van de bevolking in quarantaine of isolatie moet gaan. Dat vooruitzicht is zorgwekkend.

Zo is het maar de vraag of de centrale banken het bij het juiste eind hebben als ze op dit moment inflatie een groter monster vinden dan omikron. De Bank of England verhoogde onverwacht al de rente, uit schrik voor de oplopende inflatie. De Europese Centrale Bank halveerde donderdag haar stimulus en in de VS hint de Fed op drie renteverhogingen in 2022. De ongemakkelijke waarheid is dat we nog niet kunnen inschatten in welke mate omikron de economie straks platlegt en nieuwe stimuli nodig worden.

Een andere van die vermaledijde discussies waarvan we hoopten dat ze niet meer zouden terugkeren, is de vraag of het steek houdt de grenzen gedeeltelijk te sluiten. Daar lijkt het antwoord iets duidelijker: er is een goede manier om het te doen en er is een slechte manier.

De enige goede bijwerking van het reisverbod is dat je bevolking doorheeft dat het ernstig is.

De slechte manier is de Franse. Het heeft weinig zin reizen uit het VK te verbieden om de omikronvariant buiten te houden. Hij is al op het Europese vasteland en het Britse voorbeeld heeft duidelijk gemaakt dat hij in geen tijd dominant zal worden. Grenzen sluiten is doen alsof je iets doet, maar het lost weinig op en het beperkt onnodig de vrijheid. De enige goede bijwerking van het reisverbod is dat je bevolking doorheeft dat het ernstig is.

Wél nuttig is vragen dat wie de grens over gaat een negatieve test voor kan leggen. Wellicht wordt dat almaar relevanter. Door de nieuwe variant van het virus zijn we namelijk in de ongemakkelijke situatie aanbeland dat we niet meer weten tot op welke hoogte de huidige vaccins beschermen. Tot nader order wijst alles erop dat ze helpen, maar we weten niet of het genoeg is.