Door de aanslagen bij de luchthaven van Kaboel is een chaotische situatie haast onbeheersbaar geworden. Het verdere verloop van de evacuatie wordt nog onzekerder.

Waar meerdere inlichtingendiensten voor waarschuwden, voltrok zich donderdagnamiddag aan de luchthaven van Kaboel. Twee zelfmoordaanslagen maakten zeker een tiental slachtoffers en stuurden een golf van paniek door de omstaanders die bij elkaar gepakt stonden voor de luchthaven.

Enkele landen hebben de evacuatie inmiddels stopgezet of stoppen ermee in de komende uren. Ons land stopte woensdagavond al vanwege het veiligheidsrisico. Dat bleek achteraf zeer reëel te zijn.

Volgens premier Alexander De Croo zouden twaalf mensen van de Belgische lijst niet geëvacueerd zijn. Al bij al is de Belgische evacuatie dan redelijk succesvol geweest, zeker gezien de chaotische omstandigheden.

Verrast door de snelle val van Kaboel begon de hele evacuatie onder een slecht gesternte. De angst voor de taliban dreef duizenden Afghanen naar de internationale luchthaven. Ondanks de snelle overname van de luchthaven door de Amerikaanse troepen kon geen orde meer gebracht worden in de chaos.

De enorme exodus verontrustte ook de taliban, die het vliegveld steeds meer afsloten en de evacuatie zo nog moeilijker maakten. Daar bovenop kwam de voorbije dagen de dreiging van een aanslag, vermoedelijk door Islamitische Staat-Khorasan (IS-K), een jihadistische terreurgroep die nog radicaler is dan de taliban. Al moeten de aanslagen van donderdag nog opgeëist worden.

Het gevolg is in elk geval dat de wanordelijke situatie aan de luchthaven, waar mensen al het leven lieten omdat ze vertrappeld werden, nog chaotischer gaat worden. Dat betekent dan weer dat mensen die in aanmerking komen voor evacuatie nog moeilijker de luchthaven kunnen bereiken.

Voor de meeste Europese landen zal de evacuatie ten laatste vrijdag afgerond worden. Dan kan de trieste balans opgemaakt worden van wie het niet haalde. De Amerikanen willen hun evacuatiemissie nog doorzetten tot 31 augustus, de uiterste deadline die de taliban hebben toegestaan. Dat wordt niet eenvoudig door de almaar oplopende risico's. Nieuwe aanslagen vallen niet uit te sluiten. Zolang er een grote massa mensen staat, kan een zelfmoordterrorist haast ongezien opereren.

Als de hele operatie beëindigd wordt, worden de problemen nog groter. Kunnen de buitenlanders die Afghanistan nog willen verlaten en de Afghanen met een dubbele nationaliteit dat? De taliban beloofden dat ze na 31 augustus nog buitenlanders laten vertrekken. Maar is dat wel zo?

Na het tumult aan de luchthaven dreigt ook de chaos in het land toe te nemen. Tot nu bleef het relatief rustig, zelfs in de hoofdstad Kaboel. Maar hoelang duurt die rust? Zullen terreurgroepen, in welke vorm dan ook, doorgaan met aanslagen en daardoor de ontreddering groter maken?