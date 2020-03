De coronacrisis is potentieel de gevaarlijkste tegenstander van Donald Trump. Meer dan zijn politieke rivalen kan het virus de weg naar een herverkiezing afsluiten.

Het grootste probleem met het coronavirus voor de Amerikaanse president Donald Trump is dat het zich niet laat intimideren door tweets. Twitter is zijn belangrijkste politieke wapen en daarmee de plek waar een groot deel van zijn beslissingen wordt bekendgemaakt. En waar tegenstanders worden afgekraakt.

Deed Trump eerst luchtig over het virus, dan is de toon veranderd. Dat komt niet door de Democratische oppositie of de media die hem slecht leiderschap in deze crisis verwijten, maar wel door de economische impact die met de dag zichtbaarder wordt.

Net als in andere landen hebben de VS essentieel maar één afdoend wapen tegen het virus en dat is indammen. De Amerikaanse gezondheidszorg is niet op dezelfde leest geschoeid als de Europese en heeft daarom een minder groot bereik onder de bevolking. Dat maakt de kans op een uitwaaierende coronacrisis alleen maar groter. Veel risicogroepen dreigen niet getest te worden, wat de verspreiding kan aanwakkeren.

Dat zint de man in het Witte Huis duidelijk niet. De pandoeringen op de beurs zijn voor hem al slecht nieuws en onvermijdelijk zal zich dat vertalen in de reële economie. Want een van de grootste argumenten van Trump is dat het land het economisch goed doet, dankzij zijn beleid.

Daar dreigt het coronavirus een stokje voor te steken. Het is duidelijk dat het virus, net als in andere delen van de wereld, leidt tot paniekreacties.

Een totaal onberekenbare factor zal bepalen wie volgend jaar in het Witte Huis zal zitten.

Vorige week verlaagde de Fed al de rente, en nu komt Trump met een plan van meer dan 8 miljard dollar met ondersteunende maatregelen. Een opvallende verwachte maatregel is dat een werknemer die in quarantaine moet betaald weg mag blijven van het werk. Dat is erg ongebruikelijk voor de VS.

De president hekelde andermaal het rentebeleid van de centrale bank, die volgens hem niet driest genoeg ingreep om de economie te ondersteunen.

Als de Amerikaanse regering de controle over de situatie verliest en de economische toestand verder verslechtert, is dat bijzonder slecht nieuws voor de president. Zijn herverkiezing wordt dan veel minder evident.

Dat is natuurlijk een grote 'als'. Trump zelf rekent erop dat het virus verdwijnt als het warmer en zonniger wordt. Voor de meeste virussen is dat het geval, maar niet altijd. Een ander scenario is dat de coronacrisis tegen de zomer achter de rug is. Dat speelt dan weer in het voordeel van Trump, die zijn tegenstanders dan gemakkelijk stemmingmakerij kan verwijten.