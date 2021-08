Meer dan 750 euro huur voor een gemiddeld appartement in Vlaanderen, meer dan 1.100 euro in Brussel. Onbetaalbaar wonen is het grootste ingrediënt voor armoede in ons land. Maar het gaat verder dan dat.

In een warm Vlaanderen moet iedereen ook goed kunnen wonen, schrijft het regeerakkoord van de Vlaamse regering. Dat blijkt steeds lastiger te worden.

Wat is de gemiddelde huurprijs van appartementen in uw gemeente? Onze interactieve kaart brengt per gemeente en postcode in beeld hoeveel huurgeld u betaalt voor een appartement en vergelijkt de prijzen met andere gemeenten.

De boom in grond- en woningprijzen, met uitschieters in steden als Leuven en Gent en aan de kust, laat zich ook op de huurmarkt gevoelen. De woningmarkt is een cascade. Wie niet meer kan kopen door die stijgende prijzen, zal ofwel iets kleiners of minder kwalitatief kopen. Of, als dat niet meer kan, huren. Dat segment heeft op zijn beurt de jongste drie jaar veel last van prijsdruk. Nieuwe contracten zijn gemiddeld meer dan 10 procent duurder geworden.

Iedereen wordt naar diezelfde kleine visvijver van nog net betaalbare appartementen gedreven. Wie ook dat niet kan, klopt aan bij een sociaal verhuurkantoor - maar daar kan het jaren duren voor je aan de bak komt door de lange wachtrijen.

Kleinere oppervlaktes

Het betalen van de maandelijkse huur is voor mensen in armoede veelal uitdaging nummer één. Makkelijke en toch betaalbare antwoorden zijn er daarop niet. De overheid moet zich wel de vraag stellen of hun veelal goedbedoelde kwaliteitsnormen en eisen voor minimumoppervlaktes geen averechts armoede-effect creëren. Het woonaanbod wordt in sneltempo in steden en gemeenten verruimd met nieuwbouwappartementen, maar dat huuraanbod situeert zich bijna uitsluitend in het duurdere segment. Hoge grondprijzen, een zeer lange doorlooptijd van concept tot vergunning voor projectgronden in sommige gemeenten, een grondstoffenhausse én bouwreglementen die almaar strenger worden, jagen prijzen verder de hoogte in.

Gemeenten gaan in die context ook vaker op de rem staan om appartementsblokken met veel kleine units te vergunnen. Grotere appartementen en woningen lokken meer gegoede inwoners. Maar hoe verzoenbaar is dat nog met betaalbaar wonen?

Een einde aan de stijging van de huurprijzen moet niet meteen worden verwacht, integendeel. De fragmentatie van gezinnen drijft de woningnood voort de hoogte in. Van de 4,9 miljoen huishoudens in België waren er in 2019 1,7 miljoen alleenwonenden en bijna 500.000 alleenstaande ouders. Dat aandeel stijgt alleen maar. De bouwshift, aka betonstop, zal - hoewel verre van geregeld - nog meer schaarste creëren. En als het - terechte - voornemen om niet in watergevoelige gebieden te bouwen doorgezet wordt, zal ook dat meespelen.

De uit de pan swingende woon- en huurprijzen raken veel meer mensen dan een kleine laag in armoede. Ook middenklassers en een brede laag jongeren worden geraakt.