Binnen de Duitse politiek broeit een ongeziene en erg onduitse rebellie.

Het akkoord tussen de SPD en de christendemocraten van CDU/CSU blijft kritiek oogsten. Vrijdag nam in alle haast Martin Schulz al ontslag omdat binnen zijn partij zijn positie onhoudbaar was geworden. Schulz had zichzelf zonder veel omwegen tot minister van Buitenlandse Zaken benoemd en dat viel erg slecht.

Schulz stapte op als zoenoffer om het akkoord te redden, want tegen begin maart moeten de partijleden van de SPD zich nog uitspreken over het akkoord.

Aan de andere kant is de onvrede niet minder groot. In een groot interview nam de voormalige minister-president uit Hessen, Roland Koch, kanselier Angela Merkel scherp op de korrel. Hij eiste niet meer of minder dat er op zijn minst een opvolger voor Merkel zou aangewezen worden.

Bij de conservatieve achterban van Merkel wordt het haar zwaar aangewreven dat ze Financiën liet schieten om een akkoord binnen te halen. Dat is voor velen een brug te ver.

Het is tekenend dat de kanselier zondagavond een tv-interview gaf waarbij ze nog eens onderstreepte dat ze voor de volgende vier jaar kanselier wil blijven én voorzitter van de CDU.

Het was een poging om de ondermijnde autoriteit terug te winnen. Of ze daarin geslaagd is, zal de komende dagen blijken. Op een partijcongres op 26 februari worden de ministerposten van de CDU definitief verdeeld. 'Een mengeling tussen ervaren en jonge mensen', belooft Merkel.

Het is nu meer dan ooit duidelijk dat de grote coalitie onder een heel slecht gesternte start. De leden van de sociaaldemocraten en de christendemocraten zijn de 'GroKo' hartsgrondig beu. De formule is politiek uitgemolken. En de grote coalitie wordt in de opiniepeilingen met de dag kleiner, beide families samen halen niet eens meer de 50 procent.

Dat geeft een zeer ongewoon beeld van de anders zo stabiele Duitse politiek, met een gelijktijdige revolte bij de twee centrumpartijen. Februari wordt dan ook nog een erg lange maand.

Hoe het met de SPD voort moet nu Schulz de handdoek heeft gegooid, is volstrekt onduidelijk. Bij de SPD is het een volstrekte chaos.

Of Merkel de vertrouwenscrisis kan afwenden, zal ten laatste op 26 februari moeten blijken. Maar de ongeziene kritiek van de voorbije dagen, die steeds vlotter de weg naar buiten vindt, maakt duidelijk dat Merkel in een moeilijke positie zit.

De opluchting in de rest van Europa was groot na het bereiken van het akkoord. Dat gevoel kan voorbarig geweest zijn. Het is pas op 4 maart dat we uiteindelijk weten of Merkel inderdaad nog een vierde ambtsperiode kan uitdoen.

Met wat nu gebeurt is het evenwel duidelijk dat haar vanzelfsprekend leiderschap in Duitsland voorbij is. En dat is een oncomfortabele positie om het Europese leiderschap opnieuw op te eisen.