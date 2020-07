In Leicester gaat het corona-alarm weer af na opflakkeringen in sweatshops.

Het coronavirus leek aanvankelijk de grote gelijkmaker die iedereen op dezelfde manier treft. Maar de pandemie maakt de ongelijkheid juist heel zichtbaar.

Het is geen toeval dat er corona-opflakkeringen zijn in gebieden waar de werkomstandigheden erbarmelijk zijn. Of het nu gaat om de sweatshops in Leicester, de fruitpluk in Lleida of de vleesverwerking in Rheda-Wiedenbrück, telkens gaat het om slecht betaalde arbeiders die in onhygiënische omstandigheden het vuile werk opknappen. Moderne slavenarbeid zeg maar, die kansen op een besmetting sterk in de hand werkt.

Voorlopig gaat het om lokale uitbraken die door snel ingrijpen voorlopig niet leiden tot een gevreesde tweede golf. Wel toont het aan dat opperste waakzaamheid geboden is. De overheden moeten lessen trekken uit die lokale uitbraken en veel nauwer toezien op bedrijven die op het randje van het legale mensen laten werken in barre omstandigheden. Dat kan veel verder onheil voorkomen.

De pandemie wordt steeds meer een politieke factor in de VS.

In de VS is de pandemie niet onder controle. In de nacht van dinsdag op woensdag meldde de Amerikaanse overheid dat in één dag 60.000 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Het land heeft in totaal meer dan drie miljoen coronabesmettingen geregistreerd. De pandemie woedt er op volle kracht. Vooral staten in het zuiden en het westen zijn hard getroffen. Het zwaartepunt van de pandemie ligt er nu in de grootste staten, Californië en Texas.

Ook in de VS speelt de sociale ongelijkheid mee. In verhouding zijn veel meer Afro-Amerikanen en latino's getroffen door de longziekte. Dat heeft niet alleen te maken met de werkomstandigheden, maar met de leefomstandigheden in het algemeen. De sociale ongelijkheid wordt zo pijnlijk duidelijk.

De pandemie is ook steeds meer een politieke factor in de VS. President Donald Trump pakte de crisis erg chaotisch aan. Vanuit het Witte Huis kwamen geen duidelijke richtlijnen. De drang de economie zo snel mogelijk weer op te starten was groot. De goed draaiende economie was immers Trumps belangrijkste argument in zijn herverkiezingscampagne.

De race om het presidentschap is niet gelopen. Maar zeker is dat corona Trumps kansen op een herverkiezing heeft aangetast.

Het beheer van de pandemie is niet de verantwoordelijkheid van de president, wel van de gouverneurs van de staten. Maar veel Republikeinse gouverneurs volgden de president al te graag en bouwden (te) snel de lockdown in hun regio af.

Het virus houdt nu hard huis in staten die traditioneel tot het Republikeinse kamp behoren en de sokkel zijn voor de herverkiezing van Trump. In Arizona, waar sinds 1948 nooit een Democratische presidentskandidaat de verkiezingen heeft gewonnen, heeft de coronacrisis het sentiment doen omslaan. Het is verre van zeker dat de staat in november nog voor de Republikeinse miljardair kiest.