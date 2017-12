Ongelijkheid

Er zijn medewerkers die zich meer onderscheiden dan anderen en in zijn bonusbeleid mag een bedrijf daar rekening mee houden. De overheid doet er verkeerd aan dat te bestrijden.

Nu 2017 op zijn laatste benen loopt, wordt in de meeste bedrijven al een balans opgemaakt van wat het jaar heeft gebracht. Het is het moment ook om evaluatiegesprekken te voeren met de medewerkers en na te gaan of ze de vooraf afgesproken doelstellingen hebben behaald. Als dat het geval is, volgt er soms een bonus.

Drie op de tien werknemers in de privésector krijgen een of andere vorm van bonus, blijkt uit een onderzoek van hr-groep Acerta. Veelal gaat het om een collectieve bonus, gekoppeld aan de omzet- of winstdoelen, waar alle werknemers in het bedrijf recht op hebben. Gemiddeld bedroeg die bonus vorig jaar 1.442 euro. Dat is een aardig extraatje. Zo’n collectieve bonus wordt bovendien niet wegbelast, en dat is uitzonderlijk in ons land.

Een bonus boven op het gewone salaris is een instrument om de werknemers te motiveren. Het is ook een manier voor de bedrijven om hun medewerkers te laten delen in de winst, zonder dat het de loonmassa op een structurele manier verhoogt. Daardoor zijn bedrijven minder terughoudend om de werknemers een bijkomende vergoeding te geven als ze een goed jaar achter de rug hebben.

De regering-Michel heeft in haar Zomerakkoord afgesproken vanaf 2018 nog een andere vorm van collectieve bonus mogelijk te maken, de winstpremie. Die wordt fiscaal iets minder gunstig behandeld, maar de plafonds liggen hoger. De vakbonden bekijken deze ontwikkeling met een kwaad oog. Maar zo’n variabel loon komt aardig in de buurt van de conjunctuurbonus boven op het vaste loon waar een aantal economen al jaren voor pleiten, omdat hij bedrijven beschermt tegen een conjunctuurdip. Als ondernemingen een slecht jaar hebben, moeten ze dan niet meteen het mes zetten in het personeelsbestand. Uiteindelijk is dat ook voor de werknemers een goede zaak.

Dat individuele bonussen veel zwaarder belast worden dan collectieve is stuitend.

Een op de tien werknemers in de privésector krijgt een individuele bonus. Het is voor bedrijven een manier om een flexibel salarisbeleid te voeren en om uitstekend presterende werknemers te belonen en hen zo aan boord te houden. Gemiddeld gaat het om ruim 7.500 euro. Bruto. Maar de individuele bonussen in cash worden wel erg zwaar belast. Van het bedrag dat het bedrijf betaalt, komt een groter stuk in de schatkist terecht dan bij de werknemer.

De ongelijke fiscale en parafiscale behandeling van collectieve en individuele bonussen is opvallend, en stuitend. Ze is een gevolg van de door de vakbonden aan de overheid opgedrongen visie dat salarisverschillen verfoeilijk zijn en bestreden moeten worden. De vakbonden zien het personeel als één geheel, terwijl er in de realiteit trekkers zijn en volgers, hard werkende en minder hard werkende, creatieve en minder creatieve werknemers. Er zijn medewerkers die zich onderscheiden en er zijn er die zich niet onderscheiden. Als dat niet weerspiegeld mag worden in de salarissen of bonussen, is dat ook een vorm van ongelijkheid. Niemand heeft een probleem met de verschillen in een topvoetbalclub. Maar in een bedrijf? Ho maar.

In de economie en de bedrijven zijn de individuele prestaties belangrijker geworden. Die verdienen het naar waarde te worden geschat. Met de kwalijke gewoonte om alles te collectiviseren en te egaliseren, tot soms in het absurde, moet komaf worden gemaakt. De overheid houdt er daarom het best mee op om de bedrijven te verhinderen een dynamisch remuneratiebeleid te voeren.