Soms zijn we te makkelijk trots op iets, in de ongezonde veronderstelling dat al het werk al achter de rug is. De gezondheidszorg is een voorbeeld.

Soms lijkt het alsof België is uitgewoond. We zijn trots op ons onderwijs en hoe het een Vlaamse arbeidersklasse naar het hoger onderwijs leidde. Maar het hapert om dezelfde sprong te maken voor migrantenkinderen en verliest zijn kwaliteit aan de top.

We zijn trots op onze sociale zekerheid, maar we slagen er al decennia niet in om de perfect voorspelbare golf van vergrijzingskosten in te calculeren en te financieren. Ooit investeerden we in wegen, havens en andere infrastructuur, nu trekken we al decennia lang te weinig geld uit om alles correct te onderhouden, laat staan nieuwe investeringen te doen voor nieuwe noden, zoals bijvoorbeeld de vergroening.

De experts kunnen steun zoeken om de taboes te doorbreken, zoals het taboe dat sommige artsen overmatig veel verdienen en andere minder.

Op dezelfde manier gaan we er te makkelijk van uit dat onze gezondheidszorg van wereldniveau is en vanzelf op dat niveau zal blijven. Dat is niet zo. Twaalf gezaghebbende stemmen - onder wie ziekenhuisdirecteurs, toplui van ziekenfondsen, ziekenhuiskoepels, zorgverenigingen en academici - trekken aan de alarmbel. Er is een grondige hervorming nodig, bepleiten ze, want de fundamenten van de Belgische gezondheidszorg zijn te zwak om de wind van de verandering die op ons afkomt te trotseren.

Niet verrassend

Helemaal verrassen doet de oproep niet. De Tijd bericht al enkele jaren over de lamentabele financiële toestand van veel Vlaamse ziekenhuizen, die soms jaren na elkaar in het rood gaan, desondanks blijven wedijveren in de ratrace naar investeringen, en de voorbije jaren soms ernstige schuldherschikkingen moesten doorvoeren. In onze interviewreeks ‘Terug naar Poupehan’ gaf federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) al toe dat ze kordater had moeten zijn.

De experts die aandringen op verandering erkennen dat. Ze merken op dat de visie van de regering-Michel de juiste was, maar dat er te weinig is gebeurd om die visie uit te voeren. Ergens is dat een breder verhaal van deze regering: ze had de juiste ambitie om de pensioenen betaalbaarder te maken, de begroting gezonder, de arbeidsmarkt weerbaarder en de gezondheidszorg duurzamer, maar is op sommige punten op te veel weerstand gestoten.

Niet lobbyen tegen het algemeen belang en de hervormingen in de gezondsheidszorg een kans geven is de opdracht.

Ergens is dat ook het verhaal van België. Mensen als sp.a-ex-minister Frank Vandenbroucke hadden de juiste visie om de welvaartsstaat voor te bereiden op de vergrijzing, maar botsten op weerstand bij de uitvoering van die ideeën. Het is exact de reden waarom we het klimaatprobleem niet gaan oplossen met nog een betoging meer, ook al blijft het terecht dat probleem aan te kaarten.

Het goede aan de oproep van de twaalf experts is dat ze betrokken partij zijn in de gezondheidszorg. Ze kunnen van binnenuit de nood aan verandering helpen uitdragen en steun zoeken om de taboes te doorbreken. Die taboes zijn dat we te veel dure CT-scans doen, dat sommige artsen overmatig veel verdienen en andere minder, dat niet elk ziekenhuis alles kan blijven doen.