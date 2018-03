Ons Trump-probleem

Trumps beleid in het Witte Huis was al langer een probleem. Maar door de nakende handelsoorlog is het meer dan ooit ook ons probleem aan het worden.

Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström ontmoette afgelopen weekend Robert Lighthizer, die namens de Amerikaanse president Donald Trump onderhandelt over handelsverdragen. Ze polste naar manieren waarop Europese bedrijven kunnen worden vrijgesteld van de Amerikaanse taksen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Na afloop tweette de Europese Commissie: ‘niet onmiddellijk duidelijkheid over de VS procedure. Gesprekken gaan voort volgende week.’

Het is dat soort onduidelijkheid die de dreiging van een beginnende handelsoorlog nog hemeltergender maken dan ze op zich al is. Want hoe is het nu toch mogelijk dat in het Witte Huis een beslissing van deze omvang wordt genomen, de president de handtekening onder de tarieven zet, aankondigt dat uitzonderingen mogelijk zijn en vervolgens niemand in de Amerikaanse regering kan zeggen hoe dat nu zit, met die uitzonderingen?

Het is des te merkwaardiger omdat Donald Trump altijd heeft gesuggereerd dat hij een betere politicus zou zijn dan al de rest omdat hij tonnen ervaring had uit de zakenwereld. Zijn kennis van de ‘art of the deal’ zou het verschil maken in Washington, waar hij met de efficiëntie van een CEO over de Amerikaanse staat zou presideren.

Op alle vlakken klopt van die bewering niets, blijkt al anderhalf jaar en nu des te meer uit de beginnende handelsoorlog.

Een van de kerntaken van een CEO is bijvoorbeeld je te omringen met bekwame mensen. Dat gebeurt niet. Nooit eerder was het Witte Huis zo’n duiventil. Economisch adviseur Gary Cohn stapte op vlak voor de staal- en aluminiumheffingen werden ondertekend. Een recordaantal aan vacatures voor Amerikaanse ambassadeurs staat nog altijd open. En sleutelposten in het Witte Huis zijn gegaan naar familie van Trump.

Een andere kerntaak van een CEO is het doel van de onderneming helder beschrijven. Maar hoe kan je tarieven van 25 procent aankondigen, uitzonderingen mogelijk maken maar aan niemand duidelijk maken hoe die uitzonderingen werken? Hoe kan je het inkomen van 80.000 staalarbeiders in de VS, die dankzij de heffingen hun inkomen beschermd zien, hoger plaatsen dan de belangen van miljoenen Amerikaanse consumenten die meer zullen moeten betalen voor alles waar staal in zit? Volgens sommige schattingen zullen in de rest van de Amerikaanse industrie door het duurdere staal zelfs meer jobs verdwijnen dan er bij de staalbedrijven bijkomen. Hoe kan je nu van start gaan met een groots investeringsplan in infrastructuur – wat wél een zeer goed idee is – maar eerst eigenhandig staal duurder maken in de VS.

Nog een taak van een CEO is weten wie je concurrenten zijn en wie je bondgenoten, bijvoorbeeld als leverancier of klant. Maar Trump neemt zijn bondgenoten voor vijanden. Er zijn redenen om in China een vijand te zien in internationale handel, omdat Peking de Chinese markt nog altijd afsluit voor de rest van de wereld. Maar Trump keert zich uitdrukkelijk ook tegen Europa, dat een bondgenoot zou moeten zijn. Dit weekend dreigde hij nog eens met invoertaksen op BMW’s en Mercedes’en, ook al zijn die twee autobouwers in de VS goed voor tienduizenden jobs.