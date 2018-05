Met de herverkiezing van Nicolás Maduro als president zakt Venezuela verder weg in de ellende en het internationale isolement.

Dat Nicolás Maduro zichzelf opvolgt als president van Venezuela, is geen verrassing. De presidentsverkiezingen waren een farce. De oppositie bleef weg en riep op tot een boycot, de enige tegenkandidaat was een overloper uit het eigen kamp en aan de stemlokalen werden voedselbonnen geruild voor een stem. Op enkele landen na erkent niemand deze verkiezingen, al claimt Maduro een grootse overwinning. Het getuigt van een gebrek aan realiteitszin.

Maduro is de exponent van een totaal ontspoord chavisme. Zijn voorganger Hugo Chávez voerde een links-populistisch beleid, geschraagd op de riante olie-inkomsten waarop het land destijds kon rekenen. Een gevaarlijke strategie, de minste knik in de olieprijs zou het land in een diepe crisis storten.

Dat gebeurde in 2014, toen de olieprijs kelderde. Maar Maduro, toen net aan de macht, hield koppig vast aan de oude politiek. En het regime werd steeds dictatorialer, de politieke repressie nam toe.

Economische crisis

Venezuela verzeilde in een economische crisis, die elk jaar erger werd. Het bruto binnenlands product kromp in vijf jaar ruim 40 procent, en dit jaar komt daar nog eens 15 procent bij. De inflatie zal dan een duizelingwekkende 13.800 procent bedragen. Alles is schaars geworden in Venezuela, van voedsel over wc-papier tot medicijnen.

Door de lage olieprijs, maar ook door een gebrek aan harde deviezen, een aanhoudende braindrain en een tekort aan materiaal om de olie-installaties te onderhouden is de olieproductie met een derde gezakt naar het laagste niveau in decennia. Zelfs van een opverende olieprijs zal het land niet kunnen profiteren.

Maduro verwijst graag en trots naar Simón Bolívar, de man die voor de onafhankelijkheid van Latijns-Amerika staat. Maar de Venezolaanse onafhankelijkheid is een knellend isolement geworden. De schaarse inkomsten komen van landen als China, die in ruil voor olievaten kredieten toestaan.

Isolement

Dat isolement zal nog groter worden als de VS het register van sancties tegen het land verder opentrekken. Nu al gonst het van de geruchten in Washington dat president Donald Trump een olieboycot tegen het land zal afkondigen. De Venezolaanse uitvoer naar de VS is goed voor een derde van de productie. Een uitvoerverbod zou de economie de definitieve genadeslag kunnen geven.

Maduro ziet zijn mandaat verlengd tot 2025. Of hij zich zolang kan handhaven, valt te bezien. Behalve bij het armste deel van de bevolking is hij alle binnenlandse steun kwijt. De schaarse buitenlandse steun volstaat niet om economisch te overleven.

De vraag blijft hoe die ontspoorde dictatuur weer een leefbare samenleving kan worden. Voor politiek overleg is momenteel geen plek en het leger blijft de belangrijkste kracht die het regime overeind houdt.