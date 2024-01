Onze vrijheden en onze handel staan op het spel

De spanning in het Midden-Oosten stijgt na de Amerikaans-Britse aanvallen van vrijdag op Jemen. Er staat veel op het spel voor Europa, en vooral voor maritiem land België. Toch staren we als konijnen naar een lichtbak.

De wereld rond Europa staat in brand. Naast de oorlog in Oekraïne en het drama in Israël en Gaza is er sinds vrijdag een derde brandhaard met een militaire escalatie, het o zo cruciale gebied rond de Rode Zee. De VS en het Verenigd Koninkrijk hebben, na tientallen aanvallen van de rebellerende Houthi's op schepen in de Rode Zee, aanvalsbasissen van die Houthi's in Jemen gebombardeerd. Van de 27 EU-landen heeft maar één actieve steun verleend aan die aanval: Nederland.

De demissionaire Nederlandse premier Mark Rutte verklaarde dat het Amerikaans-Britse optreden gebaseerd is op het recht op zelfverdediging, tot doel heeft de vrije doorvaart te beschermen en focust op de-escalatie. 'Nederland als zeevarend land hecht enorm aan het recht op vrije doorvaart', zei Rutte.

De vrijheid en de welvaart van Europa, het mooiste brokje aarde met een mix van cultuur, geschiedenis en de grootste politieke en sociale rechten, staan op het spel.

Of de bombardementen een de-escalatie tot gevolg zullen hebben, valt te betwijfelen, afgaand op de bredere reacties in de regio. De Houthi's zien hun aanvallen van de voorbije weken op vrachtschepen als een rechtstreekse reactie op de bombardementen op Gaza. Zo zijn de conflicten in de hele bredere regio gelinkt. Eén lucifer kan volstaan om de oorlog over het bredere Midden-Oosten te doen uitslaan, de spanningen in Europese steden aan te wakkeren en de wereldhandel zwaar te bemoeilijken.

Waar is Europa?

Dat de Rode Zee een vitale slagader is voor een 'van oudsher zeevarend land als Nederland', zoals Rutte verklaarde, geldt voor de hele Europese handel. Ook voor ons land, met zijn grote maritieme belangen, is elke beweging daar van tel.

Alles wat ginder gebeurt, heeft directe implicaties hier. En toch is de houding van Europa er een van naar een lichtbak starende konijnen. Het zijn de Amerikanen, met steun van de Britten, die in dat kwetsbare maar kostbare gebied rond de Rode Zee de kastanjes uit het vuur halen. Eens te meer: waar is Europa? Vrijdag bleef het na de Amerikaans-Britse aanval ook stil bij Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen en bij Europees president Charles Michel.

'Europa heeft een rol te spelen in het conflict in het Midden-Oosten, maar heeft niet de macht de feiten op het terrein te veranderen', is de harde waarheid die Federica Mogherini, de voormalige Europese hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, uitspreekt. Het is volgens Mogherini simpel. Europa kan Israël nooit overtuigen tot een staakt-het-vuren, alleen de Amerikanen kunnen dat.

Het militair zwakke en diplomatiek onmachtige en verdeelde Europa bereidt zich beter in sneltempo voor op een wereld waarin het almaar meer aangewezen is op zichzelf. Dat zal offers vergen, en véél geld

Het militair zwakke en diplomatiek onmachtige en verdeelde Europa bereidt zich beter in sneltempo voor op een wereld waarin het almaar meer aangewezen is op zichzelf. Dat zal offers vergen, en véél geld. Niet dat bombardementen nu meteen het antwoord zijn, maar gewoon afwezig blijven is dat evenmin.

In Amerika staan de presidentsverkiezingen voor de deur. Het is verre van uitgesloten dat Donald Trump er aan het langste eind trekt. Die heeft al gezegd weinig te geven om Oekraïne. Ook in de brandhaard van het Midden-Oosten, met verregaande gevolgen tot op de marktpleinen van Europese steden, zal de VS minder makkelijk interveniëren. Mogherini stelt zelfs luidop de vraag of Trump wel in de NAVO wil blijven. 'We kunnen maar beter het beste hopen, maar ons op het slechtste voorbereiden.'