Onzekerheid

Als het energiebeleid meer vooruitziend was geweest, was de elektriciteitsbevoorrading nu geen grote zorg maar een zekerheid.

Het verzekeren van de elektriciteitsbevoorrading is een permanente uitdaging, zei premier Charles Michel (MR) maandag in zijn beleidsverklaring in de Kamer. Eind vorige maand raakte bekend dat door de onbeschikbaarheid van een aantal kerncentrales ons land in november mogelijk stroom tekort heeft. Het kan ons land ernstige imagoschade toebrengen. En economische schade.

Daarom engageert de premier zich zelf ook in de zoektocht naar extra capaciteit. Hij heeft zondag met de Duitse bondskanselier Angela Merkel gebeld. Die heeft hem steun en samenwerking toegezegd, meldde hij. Mooi. Maar het Duitse engagement is vaag. Duitsland kan België maar stroom leveren als het op dat moment zelf een overschot heeft. Bovendien moet er dan ook capaciteit zijn op het hoogspanningsnet om die Duitse stroom naar ons land te transporteren. Dat moet via het Nederlandse net, want er is (nog) geen direct kanaal om grote hoeveelheden elektriciteit vanuit Duitsland in België te importeren. Wat de belofte van Merkel waard is, zal pas blijken als België echt stroom tekort komt.

Volgens berekeningen van de hoogspanningsnetbeheerder Elia dreigt op koude novemberdagen een tekort van zowat 1.700 megawatt. Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem, een partijgenote van Michel, maakte zich onlangs sterk dat ze al 750 extra megawatt had gevonden. Bij een stilgelegde gascentrale die weer in dienst kan worden genomen, bij bedrijven die bereid zijn op kritieke momenten hun machinepark stil te leggen om hun stroomverbruik drastisch terug te schroeven, en door gebruik te maken van dieselgeneratoren om extra stroom te produceren. Marghem heeft hard moeten schrapen om die 750 megawatt bij elkaar te krijgen.

Voor het plaatsen van dieselgeneratoren zijn vergunningen nodig. Die zijn nog niet eens aangevraagd.

Nu blijkt echter dat het resultaat daarvan hoogst onzeker is. Er zijn nog geen overeenkomsten met bedrijven die zich van het elektriciteitsnet willen afschakelen. En voor het plaatsen en gebruiken van de dieselgeneratoren zijn vergunningen nodig. Die zijn nog niet eens aangevraagd. November is nog maar drie weken ver. En de administratieve molens draaien traag in ons land.

Het wordt een krachttoer om te garanderen dat die 750 megawatt extra capaciteit op tijd beschikbaar is. En dan nog blijft er een gat van 1.000 megawatt dat moeten worden gedicht.

‘Het risico van een stroomtekort deze winter daalt van dag tot dag’, zei Michel maandag. Dat was vooral wishful thinking van de premier. Als het risico lager lijkt, heeft dat vooral te maken met de ongewoon hoge temperaturen, niet met een succesvolle zoektocht naar extra elektriciteit. Maar de temperaturen in oktober bieden geen garantie voor november, december, januari of februari. Ondanks de klimaatopwarming kan het in die maanden in ons land bar koud zijn. En de zoektocht naar extra elektriciteit staat nog nergens.

De eerste uitspraak van Michel is correct. Het verzekeren van de elektriciteitsbevoorrading is een permanente uitdaging. Een heel grote uitdaging zelfs. Dat heeft de regering voor een groot stuk aan zichzelf te wijten. Als ze met haar energiebeleid meer vooruitziend was geweest, was de elektriciteitsbevoorrading nu geen zorg, maar een zekerheid.