Ook dit is Belgisch

België heet het land van bier, chocolade en biljartballen te zijn. Maar we hebben ook jonge techbedrijven die internationaal succesvol zijn.

Toen waren ze al met twee. Na het Brusselse techbedrijf Collibra begin dit jaar krijgt nu ook het Gentse Combell een waardering opgeplakt van een miljard dollar - of euro. Daarmee behoren ze tot een selecte kransje van de eenhoorns, jonge technologiebedrijven die door beleggers of investeringsmaatschappijen op meer dan 1 miljard dollar of euro worden gewaardeerd. Collibra rondde die kaap in januari bij het ophalen van extra kapitaal. Combell doet het via een fusie met een Nederlandse concurrent. Ter vergelijking: het Belgische multinationale industriële bedrijf Bekaert heeft een (beurs)waarde van 1,4 miljard euro.

De namen Collibra en Combell doen bij het brede publiek wellicht niet meteen een belletje rinkelen. Ze richten zich met hun producten en diensten dan ook niet rechtstreeks tot de consumenten, maar tot bedrijven. Collibra levert software die ondernemingen in staat stelt de grote hoeveelheid data van klanten en personeel te stroomlijnen en beter te beheren. Combell biedt infrastructuur voor het opzetten van websites.

Een techbedrijf opzetten dat als Google of Amazon mikt op de wereldwijde consumentenmarkt is moeilijk in België. Dat is misschien wat hoog gegrepen. Maar heel wat Belgische ondernemingen zijn wel wereldspelers inzake de verkoop van bepaalde producten of diensten aan bedrijven. Ook technologische.

Hun enthousiaste internationale oriëntatie ligt mee aan de basis van het succes van de Belgische eenhoorns.

Collibra en Combell bewijzen dat het ook in onze contreien kan, een technologische start-up uitbouwen tot een internationaal succesvol bedrijf. Het komt erop aan een uitstekend product te ontwikkelen dat tegemoetkomt aan een vraag in een commercieel voldoende interessante niche van de markt. De initiatiefnemers moeten vervolgens de ambitie te hebben een droom na te jagen en volharden. Ze mogen niet bezwijken voor de lokroep van het snelle geld bij het eerste overnamebod. En durf is nodig. Maar past overnemen niet zoveel beter bij een ondernemer dan overgenomen te worden? Die weg heeft Jonas Dhaenens, de oprichter van Combell, bewandeld. Hij heeft de voorbije jaren een dertigtal overnames gedaan en Combell uitgebouwd tot een van de grote Europese spelers in zijn sector.

Ook in de digitale economie zijn Belgische ondernemingssuccessen mogelijk, bewijzen Collibra en Combell. Maar het heeft geen zin in overdreven mate te focussen op het Belgische karakter van die bedrijven. Ze opereren in een wereld waar landsgrenzen van relatief weinig tel zijn. ‘Wij zijn even Amerikaans als Belgisch, wij zijn een globaal bedrijf’, zegt Felix Van de Maele, CEO van Collibra. Jonas Dhaenens van Combell heeft al gezegd niet per se vast te houden aan verankering in Gent.