Oorlog en handel

De VS maken het iedere dag wat bonter in hun handelsbeleid. De Europese Unie toont gelukkig wel nog hoe het moet.

Peak Pegasus, een schip tjokvol Amerikaanse sojabonen, arriveerde gisterochtend drie uur te laat in de Chinese haven van Dalian, waardoor de lading 25 procent van haar waarde verloor. In de nacht van donderdag op vrijdag gaven de VS en China namelijk het startschot van een onderlinge handelsoorlog, waarbij ze aan beide kanten voor 34 miljard dollar aan import belasten.

Het is een verontrustende evolutie. Het eerste gevaar is de gewenning. Op 1 juni voerden de VS heffingen op Europees staal in. Daarna schoot de EU terug. Gisteren was er het startschot van de handelsoorlog met China. Later deze maand volgt daarvan de tweede fase van nog eens 16 miljard dollar.

Even verontrustend is dat de Amerikaanse president Donald Trump zich op dit moment deze handelsoorlog kan permitteren. De president pronkt graag met de stand van de Dow Jones als bewijs van zijn kunnen en tot nader order presteert Wall Street puik. De reden is dat het goede binnenlandse economische nieuws - het jobrapport van gisteren - doet vergeten dat de onzekerheid over de internationale handel wel degelijk haar schaduw werpt.

Internationale samenwerking in Trump-tijden? Het kan nog. Japan en de Europese Unie tonen dat.

De derde reden voor de ongerustheid is dat er niet meteen een uitweg is. Zowel de Chinese overheid als de Amerikaanse regering wil geen gezichtsverlies lijden. Er is geen enkel diplomatiek signaal dat ze ernstig met elkaar praten.

En dan is er de lichtzinnigheid van het opbod. ‘We doen nu 34 miljard, straks nog eens 16 miljard’, zei Trump. ‘We onderzoeken nog eens 200 miljard dollar en daarna kunnen we nog eens 300 miljard doen.’ Daarmee dreigt de Amerikaanse president de volledige export van China naar de VS, de grootste twee economieën ter wereld, met belastingen te verstoren.

De beurzen reageerden gisteren nauwelijks, ook omdat de 34 miljard dollar al was aangekondigd en dus verrekend in de koersen. Maar de handelsoorlog die gisteren nog eens is aangewakkerd, verstoort wel degelijk de manier waarop bedrijven werken. De Europese autobouwer BMW bouwt al zijn X4-, X5- en X6-modellen in een fabriek in het Amerikaanse South Carolina, waarbij het staal uit de VS komt, maar de motoren uit Duitsland en Oostenrijk. Zeven op de tien van die auto’s worden buiten de VS verkocht.