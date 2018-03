Oorlog en handel

De achteloosheid waarmee de Verenigde Staten van plan zijn internationale handel - een manier om welvaart te creëren - in te zetten als oorlogswapen is waanzinnig en zorgwekkend.

‘Een handelsoorlog is een goed idee en hij is makkelijk te winnen.’ Het is op zich al een storende verklaring en ze is dat des te meer omdat ze gisteren werd uitgesproken door de Amerikaanse president Donald Trump. Die lijkt vastberaden volgende week importtarieven van 25 procent op buitenlands staal en 10 procent op aluminium te heffen.

Ongeveer alles aan zijn plan rammelt. De internationale handel is eindelijk weer in een sneller tempo aan het groeien dan de wereldeconomie. De Verenigde Staten zelf groeien nu 3 procent per jaar, met de rugwind van een zware belastinghervorming. Net op het moment dat iedereen - ook de VS - de vruchten van internationale handel plukt, vindt het Witte Huis het moment gekomen om een handelsoorlog te starten.

Ook de redenering is zorgwekkend. De Amerikaanse president beroept zich op wetgeving die hem toelaat de nationale militaire belangen in oorlogstijd te beschermen, terwijl er geen enkele militaire dreiging vanuit de Europese Unie tegen de VS is. Het is een compleet overbodige uitnodiging aan andere landen om de handel ook om militaire redenen te beknotten.

Trump vergist zich vervolgens van doelwit. Er zijn redenen om ontevreden te zijn over de wijze waarop China de internationale handel ziet. China houdt staalbedrijven in leven die eigenlijk failliet zouden moeten gaan, waardoor wereldwijd te veel staal wordt geproduceerd. En het exporteert naar de hele wereld maar stelt de eigen markt niet open.

Dat probleem los je echter niet op met hogere douanetarieven op staal, omdat de Chinese staalbedrijven maar goed zijn voor 3 procent van de staalimport in de VS. In de plaats richten de VS hun pijlen op de EU, Canada en Mexico, waarmee ze net afspraken zouden kunnen maken tegen de onfaire handelspraktijken in China.

Dan is er de fundamentele economische logica, waarvan je toch zou verwachten dat die het Witte Huis niet vreemd is. Het grote geheim van economische groei is dat mensen zich specialiseren in taken en daardoor productiever worden. Vervolgens verhandelen al die specialisten hun werk onder elkaar, waardoor ze samen meer werk verzetten. Hoe groter, hoe internationaler, de groep specialisten, hoe meer specialisatie mogelijk wordt en hoe meer welvaart.

Dat is al jaren de logica achter vrijhandelsverdragen, zoals het TTIP-akkoord dat de EU tot anderhalf jaar geleden nog met de VS trachtte te sluiten. Een economische NAVO werd het genoemd, die van de VS en de EU een transatlantische vrijhandelszone zou maken.

Maar de VS willen handel niet gebruiken voor welvaart, maar voor oorlog. Dat is waanzinnig. De tarieven zullen de consumentenprijzen doen stijgen, Amerikaanse jobs bedreigen en diplomatieke spanningen creëren. En dat is allemaal voor niks nodig.