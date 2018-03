Oorlogslogica

Donald Trump is zijn handelsoorlog tegen staal en aluminium gestart. Helaas raakt hij ook iets groters: de internationale afspraken die sinds 1947 over internationale handel zijn gemaakt.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vele problemen, maar een ervan is dat je op den duur niet meer weet wanneer je hem ernstig moet nemen en wanneer je hem letterlijk moet nemen. Sinds gisteravond weten we dat wat zijn plannen voor een handelsoorlog betreft we hem letterlijk mochten nemen. Zoals vorige week aangekondigd, voerde hij gisteravond douanetarieven van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium in. Alleen Canada en Mexico ontsnappen.

Op het eerste zicht lijkt het misschien nog mee te vallen. De wereldhandel wordt er door deze heffingen niet simpeler op, maar stilvallen zal hij niet. Met wat historisch perspectief zou je er zelfs much ado about nothing in kunnen zien. Ook de Amerikaanse president George W. Bush vond invoerheffingen tegen Europees staal een goed idee. Uiteindelijk trok hij zijn staart in. Een rapport van het Amerikaans parlement concludeerde nadien dat die episode de Amerikaanse economie schade toebracht.

Toch is het deze keer anders. Dat heeft met twee dingen te maken: de logica van Trump en de toestand waarin de Wereldhandelsorganisatie zich bevindt. Om die twee redenen is de VS op weg een historische vergissing te maken: ze zetten de grootste aanval in op de internationale spelregels rond wereldhandel sinds de Tweede Wereldoorlog.

Waarom heeft dat te maken met de logica van Trump? Omdat hij handel niet ziet als de win-winsituatie die economen erin zien, waarin iederéén vooruitgaat, maar omdat hij de wereld ziet als een zero-sum game waarin je alleen maar kan winnen als anderen verliezen. In die logica verbaast het niet dat Trump zich in vredestijd van een oorlogsargument bedient: hij wil de poorten van de internationale handel vernauwen om de Amerikaanse nationale veiligheid te beschermen.

Juridisch kan dat, via artikel 21 van de GATT-akkoorden, maar het is een gevaarlijk pad: het vergroot om te beginnen de kans dat China of Rusland het argument overnemen en we helemaal in een militaire logica verzanden. Maar vooral wordt het door dat oorlogsargument bijzonder lastig voor de Wereldhandelsorganisatie om nog te oordelen over de Trump-heffingen, omdat ze dan vanuit Genève een uitspraak moet doen over de Amerikaanse nationale veiligheid.

En dan is er de toestand bij de Wereldhandelsorganisatie, waar de VS al een tijdje benoemingen van rechters in beroep blokkeren. Als dat niet wordt opgelost, wordt het gevolg daarvan eind dit jaar voelbaar. Het wordt dan onwettelijk nog sommige beslissingen in beroep in internationale handelsconflicten te nemen. Dat betekent dat de belangrijkste scheidsrechter in dit handelsconflict, die nu al niet in blakende gezondheid is, helemaal verlamd dreigt te worden.

Dit gaat over veel meer dan staal en aluminium. Dit gaat over het systeem waarbij na de Tweede Wereldoorlog afspraken werden gemaakt over internationale handel. Die kwamen er om goede redenen: om een herhaling van het dodelijke protectionisme van de jaren dertig te vermijden.

Met de tarieven waaronder Trump gisteravond zijn handtekening zette, dreigen we opnieuw af te glijden naar een brutale power play die voor niets nodig is, economische schade veroorzaakt, en waarvan te vrezen valt dat we er nog maar het begin van gezien hebben.