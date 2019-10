De Turkse invasie in Syrië leidt tot de gebruikelijke 'oorlogsnevel'. Wat op het terrein gebeurt, is niet helemaal duidelijk. Behalve dat de VS in rotvaart het gebied verlaten.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump besliste om zijn troepen uit het noorden van Syrië terug te trekken, is een efficiënte Turkse oorlogsmachine op gang gekomen. De Turken trekken met luchtbombardementen en zwaar artilleriegeschut razendsnel op in de noordelijke, overwegend Koerdische zone van Syrië.

In enkele dagen zijn al honderden slachtoffers gevallen en zijn honderdduizenden anderen op de vlucht geslagen. Zoals voorspeld verlieten de Koerdische bewakers kampen waar verwanten van terreurstrijders van de Islamitische Staat waren gevangen gezet. De chaos is dus compleet.

De Turkse doortastendheid is opvallend. Zelfs Washington besloot zondag om onmiddellijk al zijn troepen uit Syrië weg te halen. Dat lijkt meer op een vlucht dan een geordende terugtrekking.

In dit conflict de VS hebben uiteindelijk de sleutel in handen.

De Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron hebben de Turkse president Recep Tayyip Erdogan al gevraagd om de vijandelijkheden onmiddellijk te stoppen. Ze kondigden ook een wapenembargo tegen het land aan.

Duitsland blijkt de grootste wapenleverancier van Erdogan te zijn, ondanks alle voorgaande perikelen. Of dat alles indruk maakt in Ankara, is maar de vraag. Voorlopig lijkt Erdogan zich niets van de Europese oproepen aan te trekken.

Wapens kan hij net zo goed krijgen vanuit Rusland. Dat staat als NAVO-land, dat Turkije nog is, misschien vreemd maar de NAVO lijkt er niet op gebrand om Turkije uit de defensieclub te duwen. Europa beslist de komende week over verdere maatregelen.

Maar de VS hebben uiteindelijk de sleutel in handen. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin waarschuwde Turkije dat hij met een wereldwijd embargo dreigt voor alle handel en transacties. Daarmee zetten de VS hun dollarwapen in en dat is erg efficiënt. Kijk naar Iran waar een complete dollarboycot ook iedere westerse investering verhinderde en verhindert. Geen dollartransacties betekent de facto dat je een paria in de wereld wordt.

De Koerden ruimden de Islamitische Staat op voor het Westen, maar dit is de dank die ze krijgen. Het is verraad in het kwadraat.

Europa moet zich nog uitspreken over een embargo, maar dat geldt vooral bilateraal. Het doet Erdogan ongetwijfeld pijn, maar minder dan een dollarembargo. Dat snijdt meteen de toegang tot de financiële markten en tot de grondstoffenmarkten af.

Het blijft een open vraag wat Rusland gaat doen. De Russische president Vladimir Poetin kijkt letterlijk naar de opportuniteiten. Hij zit in een sleutelpositie tussen Turkije en het Syrische regime. Hij heeft ongetwijfeld een eigen agenda en die zullen we binnenkort ook wel kennen.