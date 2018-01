Er was minstens evenveel optimisme als sneeuw in Davos. Op de Toverberg van Thomas Mann kon zelfs president Trump dat feestje niet verstoren. Al blijft de vraag hoe het in het dal verder moet.

Het Wereld Economisch Forum is natuurlijk een microcosmos. Een week lang ontmoeten de groten der aarden er hun gelijkgestemden om eens rustig neer te kijken op de wereld. En dit jaar zagen ze dat het goed was.

Het begon met een reeks optimistische rapporten over de wereldeconomie. Dat optimisme werd nog eens versterkt door onder meer de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel, door een herwonnen Europees zelfvertrouwen én door de boodschap aan de Amerikaanse president Donald Trump dat Europa niet de weg van het protectionisme zal inslaan. De Amerikaanse president zelf hield een, voor zijn doen, gematigde toespraak. America First, uiteraard, maar toch niet alleen. Terwijl Macron een staande ovatie kreeg, bleef de ontvangst van Trump lauw.

De sfeer in Davos is in een jaar grondig omgeslagen. Europa bibberde en beefde, de VS zaten in de nadagen van het tijdperk-Obama en de show werd gestolen door de Chinese sterke man Xi Jinping. Vreemde tijden voor een bijeenkomst die toch omschreven wordt als de hoogmis van het kapitalisme.

Natuurlijk is Davos ook maar een momentopname. In Europa bleef de populistische golf in grote mate uit, en was Macron de politieke verrassing van het jaar. Dat neemt niet weg dat Merkel nog altijd op zoek is naar een werkbare coalitie en dat er nog steeds geen definitieve doorbraak is voor de brexit. De toestand blijft dus fragiel en kan nog steeds snel omslaan.

Het optimisme op de berg is geen garantie voor een gezapige tijd in het dal.

President Trump claimt de sterke economie en de sterke beurs. In ieder geval heeft zijn America First nog geen onherstelbare schade aangericht en is zijn protectionisme voorlopig vooral tegen China gericht. Er zijn misschien geen handelsakkoorden meer afgesloten met de VS, maar de handelsstromen zijn niet stilgevallen. De voorspelde catastrofe bleef uit.

Maar het optimisme op de berg is geen garantie voor een gezapige tijd in het dal. De vraag blijft of de Europese Unie ook daadwerkelijk een eigen sterk beleid kan voeren of dat de politieke instabiliteit blijft knagen. Het blijft onzeker waar Trump naartoe wil met zijn economisch beleid. Meer algemeen is er de vraag hoelang de opgaande economische conjunctuur nog kan worden aangehouden.

Er liggen ook nog wat struikelstenen om de hoek. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Daar is de spanning verhoogd door het ondubbelzinnig partij kiezen van de Amerikaanse president voor Israël en Saoedi-Arabië. Het aanslepende conflict in Syrië weegt op de diplomatieke relaties in de regio en daarbuiten.

De grootste dreiging zit wellicht in een Aziatische uithoek: Noord-Korea. Als het ergens grondig fout kan gaan, is het wel daar, zelfs met een oorlog als mogelijk gevolg. Maar daar werd in Davos zedig over gezwegen.