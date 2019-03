Een auto is in de eerste plaats een middel om zich te verplaatsen. Alle kenmerken die er ook een dodelijk wapen van maken, worden er het best van afgevijld.

De Zweedse autobouwer Volvo plaatst vanaf volgend jaar een automatische snelheidsbegrenzer in alle wagens die hij op de markt brengt. De auto’s kunnen dan nog maximaal 180 kilometer per uur rijden. Enkele grote Duitse automerken hebben onderling al langer afgesproken de snelheid van de meeste van hun wagens te begrenzen tot 250 kilometer per uur. Volvo gaat nu een stap verder.

De Zweedse constructeur heeft altijd al sterk ingezet op veiligheid, vooral voor de bestuurders en de passagiers, maar hij gaat met deze beslissing nog een stap verder om bij te dragen tot meer verkeersveiligheid. Een te hoge snelheid is immers een van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen en verkeersdoden.

In het autowereldje gelden vermogen, prestaties en snelheid als gewichtige verkoopargumenten, omdat een categorie van autobestuurders daar inderdaad een groot belang aan hecht. Volvo stapt uit die logica. Dat is moedig, want de autobouwer riskeert klanten te zien overstappen naar concurrerende merken.

Door de snelheid van zijn auto’s te begrenzen doet Volvo aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Volvo geeft een voorbeeld van wat écht maatschappelijk verantwoord ondernemen is. De autoconstructeurs hebben op dat vlak geen te beste reputatie. Ze handelen alleen als de overheid maatregelen oplegt, proberen die via lobbywerk gewoonlijk nog wat af te zwakken en aarzelen zelfs niet om hun toevlucht te nemen tot bedrieglijke praktijken - denk aan het schandaal van de sjoemeldiesels.

Macho's

De macho’s zullen nu wel spotten met Volvo en zijn wagens misschien bestempelen als opa-auto’s. Ten onrechte. In de meeste landen gelden op de autowegen veel lagere maximumsnelheden dan 180 kilometer per uur. Wat Volvo doet, is dus niet zo ingrijpend, al zullen de snelheidsduivels dat wellicht anders zien. Een autoweg, zelfs al is het een Duitse, is geen racecircuit. Met 180 kilometer per uur over de weg scheuren is gevaarlijk, in alle omstandigheden.

Het klopt dat de autobouwers de voorbije jaren al heel wat snufjes in hun wagens hebben ingebouwd om de voertuigen veiliger te maken voor mensen in en buiten de wagen, en om het risico op ongevallen te verminderen. Airbags zijn standaard geworden, sommige voertuigen zijn nu al voorzien van een antibotswaarschuwingssysteem en een automatisch remsysteem. En in de auto’s die zijn uitgerust met cruisecontrol kan de bestuurder er vaak ook voor kiezen zelf een snelheidslimiet in te stellen. Maar of hij dat doet, hangt af van de zelfdiscipline die hij zich oplegt, of van zijn humeur.