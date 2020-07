Op de rooster

Ook in de VS komt een debat op gang over de grote economische macht van de techreuzen. Eindelijk.

De CEO’s van Amazon, Apple, Facebook en Google-moeder Alphabet werden woensdag uitgenodigd op een - digitale - hoorzitting in het Amerikaanse Congres om te antwoorden op de kritiek dat hun bedrijven te groot zijn geworden en de vrije concurrentie belemmeren.

Stilaan groeit ook bij de beleidsmakers in de Verenigde Staten het besef dat de almacht van de techreuzen een probleem kan vormen. Europa stelt zich al langer kritisch op en heeft verschillende Amerikaanse techbedrijven al beboet voor concurrentiebeperkende praktijken.

De Verenigde Staten waren tot dusver veel toleranter. Bieden die groepen geen geweldige diensten aan de gebruikers, vaak gratis bovendien? En moet het land niet supertrots zijn op zijn superstarbedrijven? Maar enige tijd groeien ook de bekommernissen, onder meer over inbreuken op de privacy en beïnvloeding van de publieke opinie door of via de platformen van die techreuzen.

Adelbrieven

De vier bedrijven kunnen straffe adelbrieven voorleggen. Het is aan hen te danken dat Amerika digitaal de wereld beheerst. Op dat terrein lopen de VS aan de spits. De diensten van Alphabet, Amazon, Apple en Facebook worden door miljarden mensen op de hele aardbol gebruikt. ‘Als we aan banden worden gelegd’, voeren ze aan, ‘zullen Chinese groepen het terrein bezetten.’

Ze verschaffen werk aan duizenden mensen, ook in de VS zelf. Ze werken samen met een massa andere bedrijven en bedrijfjes en bieden ze opportuniteiten. Ze zijn innovatief en komen regelmatig met vernuftige nieuwe diensten. Ze vergemakkelijken het leven van heel veel mensen, op verschillende manieren, zonder dat die daar veel voor moeten betalen. Het is net omdat ze zo groot zijn en op verschillende vlakken actief, dat ze zoveel meerwaarde kunnen bieden voor hun gebruikers, argumenteren ze.

Om het gezond te houden dient er voor elke macht een tegenmacht te zijn.

Vraag aan de consumenten of Alphabet, Amazon, Apple en Facebook moeten worden opgesplitst om hun macht in te perken, en ze zullen massaal ‘nee’ antwoorden. Maar de beleidsmakers moeten verder kijken. Er wringt iets. Niet alleen op informatie- of privacyvlak. Ook economisch. De grote dominantie van de techreuzen hindert wel degelijk de vrije concurrentie en remt de innovatie af.

Opkopen

Voor nieuwkomers is het nagenoeg onmogelijk hun voet te zetten naast de techreuzen. Die maken innovatieve ondernemers die op hun terrein komen het leven moeilijk, maken die van hen afhankelijk, of ze kopen ze simpelweg op - ze hebben heel diepe zakken - om mogelijke toekomstige concurrenten onschadelijk te maken. Op langere termijn is dat nadelig voor de consumenten en vertraagt het de vernieuwing die de economie vooruitdrijft.