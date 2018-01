De Franse supermarktgigant Carrefour is op een kruispunt beland en kiest er na enige aarzeling voor de weg van de e-commerce in te slaan. Dat heeft gevolgen voor zijn traditionele activiteiten.

In deze snel veranderende wereld kan zelfs een marktleider niet rustig achteroverleunen. Het komt erop aan voortdurend alert te zijn voor nieuwe ontwikkelingen en voor concurrentie die uit een onverwachte hoek kan komen, en daarop te anticiperen.

De Franse supermarktgroep Carrefour heeft ingezien dat de opmars van de internethandel haar businessmodel bedreigt en zet in op een forse digitale versnelling. De komende jaren gaat ze 2,8 miljard euro investeren in e-commerce. En in China sluit ze een alliantie met de internetreus Tencent.

Zo wil Carrefour zijn terrein verdedigen tegen nieuwe uitdagers als Amazon, een e-commercegigant die vorig jaar in de Verenigde Staten een traditionele supermarktgroep overnam en vast van plan is de distributiesector op stelten te zetten. Enkele maanden geleden ging overigens het gerucht dat Amazon Carrefour had benaderd met een overnamevoorstel. Het gevaar dat voor de gevestigde supermarktketens uit de hoek komt, mag dus niet worden onderschat.

Tegelijk moet Carrefour zijn andere flank afdekken en zich verweren tegen de agressieve discounters die nog volgens het traditionele supermarktmodel werken en met scherpe prijzen klanten proberen af te snoepen.

Maar je kan niet op alle paarden tegelijk wedden. Zelfs voor een groep als Carrefour zijn de financiële middelen niet onbeperkt. Fors inzetten op de uitbouw van e-commerce houdt in dat Carrefour minder in zijn traditionele stenen winkels zal investeren. Vooral de hypermarkten, met hun grote winkeloppervlakte en gigantische aanbod, worden kritisch onder de loep genomen. Tegelijk bekijkt het bedrijf hoe het efficiënter kan werken.

In de Franse pers werd vorige maand nog gespeculeerd over het samengaan van Carrefour met de boeken- en elektronicaketen Fnac-Darty. Maar de supermarktketen denkt het op eigen houtje te redden en de nodige besparingen te kunnen realiseren.

In het internationale hoofdkwartier van de groep en in de hoofdzetel van de Franse divisie verdwijnen 2.400 banen. Dat moet een jaarlijkse besparing van 200 miljoen euro opleveren. De herstructurering bij Carrefour heeft wellicht ook gevolgen voor de Belgische divisie. Duidelijkheid daarover komt er morgen op een bijzondere ondernemingsraad.

Carrefour maakte in 2016 een aardige winst van 745 miljoen euro. De resultaten van 2017 zijn nog niet bekend. De groep zit niet in nauwe schoentjes. Nog niet. Het laat zich raden dat uit de hoek van de vakbonden en de politiek kritiek zal komen omdat een winstgevend bedrijf duizenden banen schrapt. Maar de omzet van Carrefour groeit amper nog en in Frankrijk verliest het bedrijf marktaandeel. Op dezelfde manier voortdoen is dus niet aangewezen om de toekomst van de groep veilig te stellen. Er moet sterk worden bijgestuurd om te vermijden dat Carrefour binnen enkele jaren op een hellend vlak komt.

De ingreep die de Franse supermarktgroep nu doet, is nodig. Maar er is geen garantie op succes. Als disruptie een sector overhoopgooit, kan niemand op voorhand claimen daar als winnaar uit te komen.