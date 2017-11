Wie in cryptomunten of afgeleiden ervan belegt, doet dat op eigen risico. Veel meer dan het geven van deze waarschuwing kunnen de financieel toezichthouders voorlopig niet doen.

De mogelijkheid om op een gemakkelijke manier snel veel geld te kunnen verdienen doet een aantal ongeduldige beleggers wel eens hun normale voorzichtigheid opzijschuiven. In het huidige klimaat van extreem lage rente, dat gecreëerd is door de centrale banken, valt met traditioneel sparen en beleggen niet veel te rapen. Dus wijken sommige beleggers in hun zoektocht naar extra rendement uit naar avontuurlijker dingen. Want wie niet waagt niet wint, toch?

De nieuwste hype is de bitcoin, een virtuele munt gebaseerd op de blockchaintechnologie. Het is geen officiële munt, maar ze wordt wel verhandeld op particuliere platformen. De koers ervan is erg volatiel. Hij schiet omhoog en omlaag. Maar vooral omhoog. Sinds begin dit jaar is de waarde van de bitcoin al met meer dan 500 procent gestegen. De berichten over de fenomenale winsten die met de bitcoin kunnen worden gemaakt trekken nieuwe beleggers aan. Stilaan begint ook de goede huisvader zich ervoor te interesseren.

Het succes van de bitcoin heeft geleid tot de creatie van andere cryptomunten. Inventieve jongens en meisjes surfen mee op de hype door geld op te halen met ‘initial coin offerings’ (ICO’s), de uitgifte van digitale tokens die met cryptomunten betaald dienen te worden. Een variante van crowdfunding, als het ware. Zo is er een hele industrie ontstaan rond de cryptomunten. Niet enkel rare vogels spelen daarin mee, ook hefboomfondsen hebben zich erop gestort. En de particuliere beleggers volgen steeds enthousiaster.

De omvang die het fenomeen krijgt, maakt de financieel toezichthouders, onder wie de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA) in ons land, zenuwachtig. In een gecoördineerde actie stuurden ze gisteren een waarschuwing uit. Een waarschuwing aan wie op deze manier geld ophaalt en aan de beleggers die overwegen op de kar te springen.

Hebzucht maakt vaak dat het gezond verstand wordt opzijgezet.

Wie een beroep doet op het openbaar spaarwezen - wat gebeurt met de ‘initial coin offerings’ - moet in principe een aantal strikte regels respecteren die tot doel hebben de beleggers te beschermen. Maar het afdwingen daarvan is niet simpel in de virtuele en digitale wereld van de cryptomunten die grotendeels in een juridisch vacuüm huist.

Maar de toezichthouders kunnen de beleggers wel waarschuwen voor de risico’s en gevaren. Ze doen dat door erop te wijzen dat de initial coin offerings een speeltuin zijn voor oplichters, dat de beleggers op geen enkele manier zijn beschermd en dat de kans reëel is dat ze een groot deel van hun inleg verliezen.

Het zullen wel woorden in de wind zijn. Hebzucht haalt het vaak van het gezond verstand. Door nu een waarschuwing uit te sturen dekken de financieel toezichthouders zich echter alvast in tegen het verwijt , dat onvermijdelijk zal klinken als deze bubbel barst, dat ze hebben laten betijen. Maar de boodschap is duidelijk: beleggen in cryptomunten en inschrijven op ICO’s is geheel op eigen risico. Beleggers die er hun broek aan scheuren, moeten niet komen klagen.

Het is wel niet uitgesloten dat de cryptomunten, als de hype is uitgewoed, toch een waardevolle financiële innovatie blijken te zijn. In dat geval moeten de financieel toezichters dat erkennen en dient een reglementering te worden gemaakt om deze virtuele munten een plek te geven in het financieel systeem.