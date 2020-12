Groot-Brittannië voor een lange tijd afgrendelen is te drastisch. Er zijn betere maatregelen die de economische en de gezondheidszorgen verzoenen.

Vlak voor de dageraad is de nacht het donkerst. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap keurde maandag het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goed. De vaccinatiecampagne kan bijna beginnen. Maar op dezelfde dag kreeg de conorapaniek Europa weer in haar greep. De beurzen kleurden rood.

De reden? Een gemuteerde coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken en besmettelijker zou zijn. Dat deed veel Europese landen beslissen hun grenzen voor reizigers uit Groot-Brittannië meteen te sluiten, sommige voor twee weken of langer. Ze proberen zo te voorkomen dat hun gezondheidssysteem wordt overspoeld door of bezwijkt onder een nieuwe coronagolf. Dat is een terechte bekommernis van de beleidslui.

De virologen zijn er nog niet helemaal uit of de Britse variant een grote bedreiging is die drastische maatregelen rechtvaardigt. Dat toont nogmaals aan hoe weinig we weten over het virus. Dan is het beter het zekere voor het onzekere te nemen en zijn drastische maatregelen de enige optie.

Groot-Brittannië wordt voor een poos in quarantaine geplaatst. De Britten zien zich afgesneden worden van het Europese continent: geen vluchten meer, de Kanaaltunnel dicht, geen ferry’s en Eurostar meer.

De Brits regering heeft dat voor een stuk zelf over zich afgeroepen, door paniekerig te communiceren over de virusvariant en door in een deel van het land drastische reis- en andere beperkingen op te leggen.

Dat aan de noodrem wordt getrokken tot er meer duidelijkheid is over de ernst van de bedreiging is verdedigbaar.

Natuurlijk dat de andere Europese landen dan schrik krijgen en ingrijpen om te vermijden dat het Britse virus bij hen huishoudt. Dat is een normale reactie. Helaas reageert Europa ook nu weer in gespreide slagorde.

Groot-Brittannië is het grootste slachtoffer van het sluiten van de grenzen en het abrupt stilvallen van de handelsstromen. Op de kerstfeestdis in vele Britse huiskamers zullen een aantal vertrouwde Europese lekkernijen ontbreken omdat de aanvoer is gestokt. Dat maakt heel zichtbaar hoe sterk Groot-Brittannië economisch is verweven met de rest van het Europese continent.

Schotse zalm

Maar ook op het Europese continent doet dat economisch pijn. Even geen Schotse zalm op het menu. En een aantal leveranciers in Frankrijk, Spanje, Duitsland, België, ziet de toegang tot de belangrijke Britse markt plots afgesloten.

Dat aan de noodrem wordt getrokken tot er meer duidelijkheid is over de ernst van de bedreiging is verdedigbaar. Maar Groot-Brittannië voor lange tijd op slot doen, is voor niemand een goede oplossing. Het is belangrijk het hoofd koel te houden en na te gaan hoe de gezondheids- en de economische bekommernissen verzoend kunnen worden.

Frankrijk, dat een haat-liefdeverhouding heeft met Groot-Brittannië, probeert een oplossing uit te werken, bij voorkeur op Europees niveau, om de handelsstromen op de korte termijn tenminste gedeeltelijk weer op gang te krijgen. Bijvoorbeeld door van reizigers en vrachtwagenchauffeurs die van over het Kanaal komen te eisen dat ze een bewijs van een negatieve covidtest voorleggen.

Dat maakt alles omslachtiger, maar de grenzen blijven tenminste deels open. Het is een oplossing die krediet verdient en navolging.