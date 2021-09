Op zoek naar budgettaire ambitie

Nadat ze coronamiljarden heeft uitgegeven, staat de federale regering voor de moeilijke taak de knop om te draaien en de financiën weer op orde te krijgen. Wat onrust baart, is hoe een groot deel van de regering die taak niet belangrijk lijkt te vinden.

Na de clash over betaalbare pensioenen, langer werken en langdurig zieken, maken de meerderheidspartijen van de federale regering zich op voor een vierde sociaal-economische krachtmeting: de begroting voor volgend jaar.

Het is een strijd die in etappes loopt. De eerste is nu bezig en gaat over de vraag hoe hoog de ambitie moet zijn. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) opende vorige week de discussie door te stellen dat er uit het budget voor 2022 drie miljard euro zal moeten geschrapt worden.

Het was een schot voor de boeg en de salvo's van de andere kant lieten niet lang op zich wachten. Volgens PS-minister van Pensioenen Karine Lalieux moet er net méér worden geïnvesteerd. Ze zei niet terug te willen naar de 'ideologie van austeriteit'. Staatsscretaris Thomas Dermine, een partijgenoot, noemde de voorstellen van De Bleeker 'cynisme'. Ook vice-premier Gilkinet (Ecolo) reageerde dat investeringen nodig zijn, omdat de economie 'nog kwetsbaar' is. Bij de MR liet voorzitter Georges-Louis Bouchez weten dat alvast geen enkele belasting omhoog kan.

Zondag kwam er dan toch steun voor de besparingsvoorstellen van De Bleeker. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) liet weten dat hij ruimte ziet voor besparingen van 2,5 miljard euro. Het toont hoe de discussie nog verre van beslecht is en deze week voort gaat.

Omdat een begrotingsdiscussie nu eenmaal over geld gaat, kan het geen kwaad er nog eens de cijfers bij te halen. België torst een staatsschuld van 115 procent van het bruto binnenlands product. In de eurozone doen alleen Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en - heel nipt - Frankrijk slechter. Maar al die landen zien volgens de vooruitzichten van de Europese Commissie hun schuldgraad in 2022 dalen. Alleen in België stijgt hij nog lichtjes door.

Voorstanders van nog meer geld uitgeven wijzen er dan op dat de rente laag is en het nauwelijks iets kost om te lenen. En dat daarom investeringen nodig zijn. Ook dat argument botst echter op limieten. Ondanks die lage rente betalen alle overheden in België dit jaar 1,7 procent van het bbp aan intrestlasten.

Dat is nog altijd 8 miljard euro. Het is twee keer het Vlaamse jaarbudget voor Mobiliteit en Openbare Werken. Moest België op het niveau van Duitsland of Nederland zitten, heeft de federale overheid jaarlijks meer dan vijf miljard euro per jaar voor extra uitgaven of minder belastingen.

Ondertussen stijgt de inflatie en groeit de kans op hogere rente in de nabije toekomst. Ondertussen boomt ook de relance, die kansen biedt om schulden af te lossen. De Belgische economie groeit volgens de Commissie-vooruitzichten dit jaar met 5,4 procent en volgend jaar nog eens met 3,7 procent.

De cijfers tonen dat nu besparen niets te maken heeft met cynisme of met een ideologie van strenge besparingen. Het heeft alles te maken met het stopzetten van een coronabeleid dat nodig was, maar onbetaalbaar is op lange termijn. En misschien zijn bepaalde onderdelen van de economie vandaag nog kwetsbaar, maar de overheidsfinanciën zijn dat evenzeer.