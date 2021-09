Op zoek naar de corona-exit

In de zoektocht naar de uitweg uit de coronacrisis wordt iets nieuws cruciaal: het beter in kaart brengen of de vaccins werken tegen het muterende virus. En het publieke debat daarover aangaan.

Hoe gaan we op een veilige manier naar de corona-exit, als straks nog een stevige minderheid geen vaccin heeft gekregen, we in de herfst weer vaker binnenzitten en virusvarianten de vaccins dreigen te ondermijnen? Of hoe vermijden we dus dat we net als we denken dat het voorbij is, de corona-ellende herbegint?

We kunnen de dijken tegen het virus op drie manieren overeind houden. De eerste is blijven vaccineren. Hier ligt de focus op Brussel. Een inhaalbeweging blijft er nodig en is aan de gang. Maar de pogingen die worden ondernomen, halen helaas nog niet het vereiste tempo.

De tweede focus is evenmin veranderd: waakzaam blijven over de capaciteit van de ziekenhuizen. Vanuit Brussel worden nog altijd patiënten naar Vlaanderen en Wallonië overgebracht, zodat de ziekenhuizen er op volle kracht kunnen werken. Het gevaar is dat daardoor op den duur in het hele land niet-coronazorg weer wordt uitgesteld.

Daardoor blijft de gevoelige discussie over de verantwoordelijkheid van wie zich niet laat vaccineren terecht. Het risico dat door hun gedrag andere mensen niet de zorg krijgen die ze verdienen, is helaas niet denkbeeldig. Het wantrouwen van een minderheid kan wel degelijk de hele samenleving impacteren.

Het derde deel van het exitplan moet wel iets nieuws worden: controleren of de vaccins blijven werken. Een virus muteert, waardoor het niet zeker is of de vaccins hun effectiviteit houden.

In een interview met De Tijd vraagt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dat de federale instelling Sciensano dagelijks cijfers publiceert over hoeveel gevaccineerden in de ziekenhuizen belanden met corona. Die cijfers worden nu al wekelijks bekendgemaakt. In de ziekenhuizen zijn begin september drie op de vier patiënten niet gevaccineerd en hun aantal stijgt al enkele weken.

Het nadeel van dat cijfer is echter niet dat het dagelijks moet worden gepubliceerd, maar dat het te bot is. In de welgekomen hypothese dat 100 procent van de bevolking gevaccineerd is, zouden álle coronapatiënten gevaccineerd zijn.

Meer data over de impact van de vaccins zijn nodig. Hoeveel procent van de gevaccineerden belandt alsnog in het ziekenhuis met corona - omdat hun gezondheid voordien al te kwetsbaar was - en hoe evolueert dat cijfer? Hoe evolueren de opnames bij de niet-gevaccineerden? En zijn er grote verschillen per leeftijd of ziektebeeld?

Data zijn belangrijk om het gesprek aan te gaan met de minderheid die de wetenschap achter de vaccins wantrouwt.