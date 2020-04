Op zoek naar de exit

Platter wordende curves leren dat we het aartsmoeilijke debat over de exit uit deze lockdown moeten beginnen. Testen worden daarbij cruciaal.

Flatten the curve. Voor het eerst in weken is er hoop dat het kan lukken. De groei van het aantal ziekenhuisopnames in ons land vertraagde de voorbije dagen en daalde vrijdag zelfs.

Het is een klein lichtpuntje, omgeven door veel mist. Dat de trend stabiliseert, zal zich nog moeten bevestigen. En zelfs als het zo is, betekent dat niet dat de crisis voorbij is. Alleen dat ze niet langer elke dag erger wordt. Maar toch, er is een lichtpuntje.

Tegelijk moeten we een tweede curve plat krijgen: de neergaande lijn van onze economische activiteit, van de begroting, van onze werkgelegenheidsgraad en van ons bruto binnenlands product. De Nationale Bank meldde vrijdag dat vier op de tien bedrijven hun omzet met meer dan driekwart zien kelderen.

Ook die curve wordt beetje bij beetje platter. De bedrijfsdataexpert Graydon berekende dat het allereerste rondje steunmaatregelen - tijdelijke werkloosheid en de hinderpremie - 3.000 vennootschappen uit de gevarenzone trekt. Het zijn er nog niet veel, maar het belangrijkste is dat de curve vervlakt. De maatregelen die volgden, zoals zes maanden betalingsuitstel voor leningen en de Vlaamse hinderpremies en garanties, zullen die curve nog vlakker maken. Maar het zal lastig blijven.

De twee curves - de virologische en de economische - leren dat we stilaan aan het debat over de exitstrategie uit deze crisis moeten beginnen. Het lastige is dat we dat niet kunnen uitstellen tot de pandemie voorbij is. De economische kostprijs is na twee maanden al gigantisch en de pandemie is nog niet voorbij. Elders in de wereld raast ze wel nog, tegen een almaar hogere snelheid.

De exitstrategie moet worden gebouwd op controle: vanaf welk punt hebben we het virus zo onder controle dat de ziekenhuizen niet bezwijken? En vanaf welk punt kunnen we de economische activiteit herstarten, zodat we controle herwinnen over de vrije val waarin we beland zijn. Bouwbedrijven zijn die oefening nu al aan het doen.

Meer praktisch zal zo'n herstart alleen maar lukken als er voldoende testen en maskers voorhanden zijn én data over contacten. Het is niet ondenkbaar dat bedrijven, zodra de thuiswerkverplichtingen soepeler worden, zelf eisen dat het personeel en de klanten zich laten testen voor ze naar kantoor komen. En dat wie geen recente test kan voorleggen, naar een videoconferentie verwezen wordt. Het is evenzeer denkbaar dat iedereen wordt gevraagd een logboek bij te houden van welke taxi's hij heeft genomen of welke gebouwen bezocht, om na een positieve test mensen die op dezelfde plekken waren te waarschuwen.