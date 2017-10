Opgeschort

De Catalaanse premier Carles Puigdemont kiest voor onafhankelijkheid, maar schort die onmiddellijk op voor overleg met Madrid. Daarmee is de Spaanse premier Mariano Rajoy weer aan zet.

Veel opties had Puigdemont niet meer. Aan de ene zijde stond hij onder druk van de Spaanse regering, de Spaanse justitie, het Catalaanse bedrijfsleven en de Catalanen die niet onafhankelijk willen worden om de onafhankelijkheid niet uit te roepen. Aan de andere kant is de afscheuring van Spanje de politieke finaliteit van deze Catalaanse regering. Het voorstel om de onafhankelijkheid uit te roepen en de gevolgen ervan onmiddellijk op te schorten, is halfslachtig maar biedt nog steeds de mogelijkheid van een onderhandelde oplossing.

Eenzijdig de banden met Spanje doorknippen komt voor Catalonië neer op een financieel-economische zelfmoord. Het nieuwe Catalonië plaatst zich immers onmiddellijk buiten de EU, met alle gevolgen vandien. Het verliest toegang tot de Spaanse en de Europese markt en valt officieel ook buiten de eurozone. Puigdemont is verstandig genoeg om te weten dat die onafhankelijkheid een veel te hoge prijs heeft.

De Catalaanse premier zet dus nog steeds in op onderhandelingen met Madrid, al is het maar via internationale bemiddeling. Het probleem is dat Madrid geen bemiddeling wil, laat staan onderhandelingen. Het voorstel lijkt op voorhand kansloos tegenover een Spaanse regering die radicaal ieder gesprek over Catalonië blijft afwijzen.

De kloof tussen Catalonië en Spanje wordt niet alleen dieper, de gemoederen raken ook steeds meer verhit.

Spanje kan opteren voor een harde repressie: de Catalaanse leiders kunnen opgesloten worden wegens rebellie. De Catalaanse organisaties kunnen financieel drooggelegd worden. En ultiem kan Madrid op de een of andere manier het roer in Barcelona overnemen. Madrid moet er dan op gokken dat vervroegde verkiezingen in de regio de nationalisten ernstig zullen verzwakken.

Hoewel Puigdemont geen exacte termijn heeft gezet op de opschorting, kan hij niet eindeloos blijven uitstellen. Zijn betoog voor het Catalaanse parlement werd opvallend koel onthaald door de radicaal-linkse CUP. Puigdemont heeft de steun nodig om een meerderheid in het parlement te halen. De CUP had gisteren liever een eenzijdige, compromisloze onafhankelijkheidsverklaring gezien. De broze coalitie voor onafhankelijkheid staat dus onder druk.

De enige uitweg is politiek onderhandelen. Een dialoog waarbij Catalonië meer autonomie verwerft, zonder dat de Spaanse eenheid wordt gekraakt. Maar niemand lijkt zin te hebben in dat compromis. De Catalaanse regering blijft staan voor een onafhankelijkheid die Madrid nooit zal aanvaarden. Waar het compromis ligt waarover de partijen nog kunnen praten, is in dit stadium niet meer duidelijk.

Toch kan het conflict niet blijven aanslepen. Op deze manier wordt de kloof tussen Catalonië en Spanje niet alleen dieper, maar raken de gemoederen ook steeds meer verhit. Nu al is het moeilijk om zonder gezichtsverlies aan de onderhandelingstafel te komen.

Het Catalaanse conflict is op een gevaarlijk punt beland. Met zijn repressieve optreden roept Spanje de onzalige herinnering aan dictator Franco weer op bij de Catalanen. Ze is in de regio levendiger dan de buitenwereld zich kan voorstellen. Zo wordt dan weer de zucht naar eenzijdige onafhankelijkheid versterkt. Het referendum van 1 oktober zal sporen nalaten in een regio die al erg getekend is.