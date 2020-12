Of de brexitdeal die zich aftekent een goede deal voor België wordt, hangt vooral af van de mate waarin hij orde in de chaos kan brengen en de Belgisch-Britse handel correct en vlot kan blijven verlopen.

Rijkelijk laat, in de beste Europese traditie, is er dan toch een akkoord op komst dat de toekomstige relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de 27 landen van de EU zal regelen. In diezelfde traditie is de deal nog omhuld met veel mist en getuigt hij nu al van wat vindingrijkheid. Het akkoord zou voorlopig ingaan op 1 januari, in afwachting van een groen licht in het Europees Parlement.

Hoe moeten de leden van het Europees Parlement die deal beoordelen? Een eerste vaststelling is dat ze een oefening in damagecontrol is. De beste aller werelden was geweest dat het Verenigd Koninkrijk gewoon in de EU was gebleven. Dan waren er geen douanetarieven of -formaliteiten en was er continu overleg over andere regels die voor de Brits-Europese relatie van belang blijven.

Ideaal wordt dit akkoord niet. Maar de brexit zal toch enigszins ordelijk verlopen.

Ideaal wordt dit akkoord dus niet. De bril die het best wordt opgezet om het handelsverdrag van zowat 2.000 pagina's straks in detail te bekijken, is hoe het grootste onheil kan worden vermeden. Vanuit Vlaanderen bekeken vertaalt die vraag zich in handel, samenwerking tussen universiteiten, visserij, blijvende samenwerking rond veiligheid en antiterrorisme en een zo vlot mogelijk grensverkeer voor Belgen en Britten.

Het gevoeligste punt in dat lijstje is de visserij, een piepkleine sector, en handel, dat het hart van de Vlaamse economie raakt. Zoveel mogelijk tarieven zouden op nul moeten blijven staan, de fricties bij het uitwisselen van financiële en andere diensten moeten zo klein mogelijk blijven en de Britten moeten garanties geven dat ze de Europese bedrijven niet oneerlijk zullen beconcurreren door flagrant onder de Europese sociale en ecologische kosten te duiken.

Of dat zo is, weten we nog niet. Maar dat daar de lat moet liggen om dit akkoord aan af te meten, is wel al duidelijk.

Een ideale brexit is dit allang niet meer, voor zover dat ooit mogelijk was. Maar de duizenden vrachtwagens aan de Kanaaltunnel toonden deze week hoe chaotisch het wordt als de gedachte van nationale soevereiniteit te ver wordt doorgedreven. Aan die chaos lijken we op 1 januari te zullen ontsnappen. De brexit zal enigszins ordelijk verlopen.