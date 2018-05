Over de muren

De cruciale politieke uitdaging van dit tijdperk is de vragen die populistische politici stellen au sérieux nemen en er een ernstig antwoord op te vinden.

Wat zijn de belangrijkste vragen waarop we de komende jaren een antwoord moeten zien te vinden? Dat is het thema van het event dat De Tijd al tien jaar lang in mei organiseert en van het bijbehorende magazine dat dit weekend bij de krant zit. Sommige van die vragen gaan over hoe we de nieuwe mogelijkheden benutten die technologie ons biedt en tot waar ons dat kan, moet of zeker niet mag leiden. Maar een bijzonder centrale vraag is politiek. Hoe doen we het waardevolle model van de liberale democratie voor iedereen werken?

Dat het onvoldoende werkt, blijkt uit vele symptomen. De klassieke machtspartijen verliezen in heel Europa bij elke verkiezing parlementszetels. De onmacht om de overheid goed te doen werken met het geld dat de belastingbetalers haar betalen, heeft geleid tot een immense schuldenberg. En de revolte van de kiezers is allesbehalve over, wat op dit moment bijzonder apert blijkt uit de coalitie die in Italië op een zucht van de macht staat.

Voor België lijken de Trump- en brexitproblemen op het eerste gezicht veraf, maar ook wij starten dit jaar aan een verkiezingscyclus die een klein jaar zal duren. Bovendien heeft België als klein land waarvan de economie op internationale handel steunt veel te verliezen met een wereld die weer muren bouwt.

Een van de lessen is daarom dat we ons moeten aanpassen aan een wereld die dreigt kleiner en geslotener te worden, ook als we dat absoluut niet willen. Maar een tweede les is dat de colère die tot de verkiezing van Donald Trump, de brexit of de tien miljoen Franse stemmen op Marine Le Pen heeft geleid ook bij ons niet zo veraf is.

Dat brengt ons bij de grote politieke paradox van dit tijdperk. Politici als Trump en de brexiteers maar evengoed hun linkse evenknieën als Bernie Sanders of Jeremy Corbyn geven onwerkbare tot ronduit gevaarlijke antwoorden op doorgaans heel pertinente vragen van kiezers. De uitdaging is hun vragen - goede jobs, infrastructuur, veilige steden, stevige sociale zekerheid, betere opleiding - ernstig te nemen, maar niet hun antwoorden, die zo simpel zijn dat ze de realiteit geweld aandoen.

Je kan nu eenmaal niet negeren dat de Europese Unie op vaarafstand van een regio ligt waaruit mensen naar ons vluchten, net zoals de globalisering de harde spelregels van de economie bepaalt en de technologie ons dwingt sneller te veranderen dan we soms zelf zouden willen. Maar het is nu eenmaal zo.